Senterpartiet raser i ny måling - Frp og Ap går fram: - De serverer floskler

Frp-leder Siv Jensen er ikke i tvil om hva som er årsaken til rivalpartiets store tilbakegang.

Det siste året har Senterpartiets oppslutning gått til himmels på meningsmålingene, og i forrige måned slo partiet alle tidligere rekorder, med en oppslutning på 20 prosent.

Men i desember går partiet mest tilbake av partiene, til en oppslutning på 15,6 prosent på Sentios stortingsmåling for Nettavisen og Amedia. Dette er en tilbakegang på hele 4,4 prosentpoeng.

- Tilbakegangen fremstår som ganske dramatisk på vår måling, da Senterpartiet hadde en rekordmåling hos oss i november, sier Morten Stubban hos Sentio til Nettavisen.

I tillegg til Senterpartiet er det kun to andre partier som går tilbake på målingen.

- Likevel et sterkt resultat

Resultatet er imidlertid godt over Senterpartiets valgresultat i stortingsvalget i 2017, da partiet fikk 10,3 prosent av stemmene. Det er også på nivået partiet har ligget på tidligere i år.

- 15,6 prosent er et veldig sterkt resultat for Senterpartiet, og de er nå på samme nivå som sommer og vår 2019, påpeker Stubban, og samtidig legger til:

- Det er mulig tilbakegangen skyldes at Senterpartiets kjernesaker har vært mindre på dagsorden de siste ukene.

I Sentio-målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp i perioden fra 26. november til 2. desember, og har en feilmargin mellom 1,0 og 3,2 prosent.

Her er resultatet for alle partiene:

Vedum: - Det vil variere

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, tar imidlertid målingen med stor ro.

- Vi ligger veldig høyt på målingene, og så vil det variere, sier Vedum til Nettavisen.

Han påpeker at de uansett ligger på et historisk høyt nivå.

- I høst gjorde vi det beste lokalvalget i partiets hundreårige historie, og denne målingen er godt over valgresultatet på 14,4 prosent. Så vi ligger på et veldig høyt nivå, sier Vedum, og viser til at de har hatt flere målinger i det siste hvor de går fram.

Her er Senterpartiets siste målinger:

Partilederen sier det eneste han kan gjøre er å si det han mener.

- Når regjeringen legger opp til å bygge ny eksportledning for strøm, som vil føre til høyere strømpriser for deg og meg, så må jeg si at jeg er mot. Når lederlønningene i staten bare skyter avgårde, så mener jeg det er galt. Jeg mener vi må utvikle hele landet, og så må folk velge selv, sier han.

- Dere fikk 20 prosent i november. Var det for høyt?

- Det vil variere. Fra lokalvalget nå har vi hatt fra 14 til 20 prosent, sier Vedum.

Jensen: - Løser dustete saker

Mest fram går i målingen går Senterpartiets hovedfiende Fremskrittspartiet. Partiet går fram 1,9 prosentpoeng, til et resultat på 11,1 prosent.

- Det kommer mange meningsmålinger, og dette er én. Det er selvfølgelig veldig hyggelig at vi går fram, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Nettavisen.

Jensen sier de har sett en positiv tendens den siste tiden.

- Jeg varslet etter kommunevalget at man skulle se et tydeligere og tøffere Fremskrittsparti. Jeg mener at vi i løpet av den siste tiden har vært mye tydeligere og synligere på ting som betyr noe for folk, sier hun, og legger til:

- Jeg tror generelt at velgerne kjenner oss litt bedre igjen. Vi forsøker å løse saker som folk synes er dustete i hverdagen.

- Men regjeringen har fortsatt ikke flertall i målingen?

- Vi skal gjøre alt det vi kan for å få det til. Jeg kan ikke skjønne at det kan være et gode for innbyggerne i Norge å få en regjering der det eneste de er enige om er å skjerpe skatter og avgifter for bedrifter og vanlige folk. Ellers er de uenige om det meste, sier Frp-lederen.

FLOSKLER: Frp-leder Siv Jensen mener Sps tilbakegang skyldes at flere har begynt å utfordre partiet. - De har bare servert overordnede floskler, sier hun. Her er hun i samtale med Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Har lenge servert floskler

Jensen er ikke i tvil om hva som er årsaken til Senterpartiets tilbakegang.

- Flere av oss har utfordret Senterpartiet i det siste på helt konkrete ting. De har lenge bare kunnet servere overordnede floskler til folk, sier hun, og samtidig påpeker:

- Senterpartiet snakker om at de er for lavere skatter og avgifter, men dem de skal samarbeide med er partier som ikke har magemål i det hele tatt på skatter og avgifter. Det kan hende folk begynner å se at det ikke går å gjennomføre alt det de sier, sier hun.

Men Vedum selv bare fnyser av Jensens uttalelser:

- Den siste uka har ambulanseflyene vært den store saken, og det er ingen floskler. Dette er beinalvor for folk. Det handler om beredskap og trygghet til folk. Eller når vi i dag snakker om ny kraftkabel så er ikke det floskler, men harde realiteter, sier han.

- Blir du provosert av det Jensen sier?

- Siv må få si det hun vil, og så får hun ta folk på alvor. Frp er partiet som kanskje har gått mest tilbake fra forrige stortingsvalg, og vi er partiet som har gått mest fram fra forrige kommunevalg, sier Vedum.

- Venstre fortsetter å slite

I tillegg til Senterpartiet er det særlig Venstre som gjør det dårlig i desembermålingen. Partiet får en oppslutning på 2,3 prosent (tilbake 1,5), som er langt under den magiske sperregrensen på fire prosent.

- Venstre fortsetter å slite med problemene de har hatt i lang tid. De har ikke sakseierskap til én eneste sak og de greier ikke å vise fram sine gjennomslag i regjering, sier Stubban hos Sentio.

Han viser til at Venstre også har en svært lav lojalitet blant sine velger, på 26,5 prosent.

- Skal de ha noe som helst håp om å komme over sperregrensa må de aktivere velgerne som stemte Venstre i 2017, sier han.

FALLER: Venstre-leder Trine Skei Grande opplever en stor tilbakegang på Nettavisen og Amedias siste meningsmåling. Foto: (NTB scanpix)

Venstre-nestleder Terje Breivik har imidlertid tro på at partiet vil løfte seg.

- Statsbudsjettet for 2020 viser at Venstre har stort gjennomslag i regjering innen miljø, skole og næringspolitikk, mens opposisjonen ønsker å gå i svært ulike retninger. Jeg har stor tro på at vi skal klare å løfte oss betydelig frem mot neste valg, sier Breivik til Nettavisen.

Han sier det blir viktig fram mot stortingsvalget å få vist fram Venstres politikk.

- Vi har sett flere målinger denne måneden der Venstre har gått frem, men dessverre også eksempler på det motsatte, som her, sier han.

Også andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), går tilbake.

Tajik: - Fint å se en oppgang

På den andre siden finner vi Arbeiderpartiet, som går fram 1,5 prosentpoeng på Sentio-målingen. Partiet får en oppslutning på 24,2 prosent.

- De siste månedene har vi jobbet hardt for å vise en mer rettferdig og mer klimavennlig retning for landet, der flere får muligheten til å være i jobb. Derfor er det fint å se en oppgang på målingene, selv om vi fortsatt ønsker å styrke oss mer, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Nettavisen.

GÅR FRAM: Ap-nestleder Hadia Tajik sier det er fint å se framgang på målingene, men at de ønsker å styrke seg mer.

Hun er klar på hva oppskriften framover blir for partiet.

- Med Arbeiderpartiets politikk så er det vanlige folks interesser som vil komme først, ikke pengemakta. Det viser vi også i vårt alternative budsjett, der vanlige lønninger får skattekutt, mens pengesterke ikke lenger skal få store deler av beløpet på luksus-elbiler finansiert av fellesskapet gjennom momsfritaket, sier Tajik, og understreker:

- Hele situasjonen med Babcock sine ambulansefly, viser også problemet med høyreregjeringens anbuds- og privatiseringspolitikk, som Arbeiderpartiet vil sette en stopper for. Det må være trygt å bo i hele landet.

Rødt: - Vi er ikke et blaff

Samtidig fosser Rødt fram på målingen, til en oppslutning på 5,6 prosent, som er fram 1,7 prosentpoeng.

- Fremgangen kan ses i lys av Nav-skandalen og oppmerksomhet rundt mistillitsforslaget mot Anniken Hauglie, sier Stubban.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er klar på hvorfor han tror de vokser:

- Folk er lei stadig økende forskjeller og er opptatt av at miljøpolitikken må være rettferdig, derfor vokser Rødt. En del eksperter trodde nok at Rødt var et blaff som ville forsvinne ut ved neste valg, men vi er kommet for å bli. Vi har ligget over sperregrensa et år i strekk på snittet av målingene nå, sier Moxnes til Nettavisen.

IKKE BLAFF: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener folk er lei stadig økende forskjeller og er opptatt av at miljøpolitikken må være rettferdig, og at det er derfor Rødt vokser. Foto: (NTB scanpix)

Lysbakken: - Mange er opprørt

Men også SV går fram, og får et resultat på 8,3 prosent (fram 0,6).

- Det var gode tall, og absolutt en inspirerende måling for oss, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Han mener SV er blitt en tydeligere stemme.

- Jeg tror at akkurat det siste løftet kan skyldes en del saker som mange er opprørt over akkurat nå, sånn som Nav-skandalen, kampen om iskanten og krisen i ambulanseflytjenesten. I alle de sakene leder SV an i opposisjon mot regjeringen, sier han, og legger til:

- I tillegg opplever jeg at vårt initiativ til en rødgrønn allianse har blitt veldig godt tatt imot av rødgrønne velgere som ønsker å se opposisjonen samarbeide mer. Folk ser vel at vi er et rødgrønt parti som ønsker å trekke hele opposisjonen i retning nærmere samarbeid for å få kastet regjeringen.

GÅR FRAM: SV-leder Audun Lysbakken synes det er inspirerende å se 8-tallet på Nettavisen og Amedias desembermåling. Her er han i en munter samtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre før Nobelprisutdelingen i Oslo rådhus tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Hva tenker du om at Senterpartiet går tilbake?

- Det trenger ikke bety noe. Jeg tror det er viktig å se på snittet av målingene, og ikke enkeltmålinger. Trygve og co ligger fortsatt veldig høyt, sier Lysbakken.

Han tror de har «en historisk mulighet» til å få til et regjeringsskifte om to år, men vil ikke si hva som er målet for SVs oppslutning framover.

- Vi har ikke satt noe tall. Jeg er veldig forsiktig med å gjøre det, det er ingen partileder som tør å gjøre det etter et Torbjørn Jagland gjorde det, ler han.

Rødgrønt flertall krymper

Målingen ville gitt et regjeringsskifte, men flertallet til de rødgrønne partiene har er krympet. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 89 mandater på Stortinget. Dette er åtte færre mandater enn i målingen i november.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville fått 75 stortingsrepresentanter til sammen.

Mens dagens regjeringspartier, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville fått like få mandater som i forrige måned (58). Dette er dårlig nytt for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, som selv får en oppslutning på 20,8 prosent (samme som november). Både Venstre (2,3) og KrF (3,5) havner under sperregrensen.

MISTER FLERTALLET: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har mistet flertallet sitt på Sentios måling i desember. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Senterpartiet ville fått 12 nye stortingsrepresentanter, og endt med 31 representanter på Stortinget. MDG ville også økt sin stortingsgruppe kraftig, fra dagens ene til 12, mens Frp ville mistet 8 plasser og endt med 19 representanter.

Arbeiderpartiet ville mistet fem representanter og fått en stortingsgruppe på 44 personer. Høyre ville mistet ni mandater, og fått totalt 36 representanter på Stortinget.

MDG: - Folk er lei

Men ikke nok med det. Miljøpartiet de Grønne (MDG) er også godt fornøyd med å gå fram på målingen, til et resultat på 6,9 prosent (fram 0,6).

- Dette er en god måling for oss og viser at veldig mange nordmenn ønsker seg en ny miljøpolitikk som viser mer omsorg for fremtidige generasjoner, sier MDGs nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm, til Nettavisen.

LEI: - Folk er lei av politikere som hevder at de er bekymret for klimaendringene, men som ikke tør å foreslå tiltak som monner, sier MDGs nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hun mener folk rett og slett er lei handlingslammelse.

- Folk er lei av politikere som hevder at de er bekymret for klimaendringene, men som ikke tør å foreslå tiltak som monner. Derfor går de til MDG som tør å foreslå de tiltakene som faktisk trengs, sier Bastholm, og understreker:

- Vi har for eksempel akkurat lagt frem et alternativt statsbudsjett med masse konkrete klimatiltak, samtidig som vi gjør politikken mer sosialt rettferdig. Etter lokalvalget i høst har MDG fått mer politisk ansvar og tatt styring i mange kommuner i hele landet. Disse tallene tyder at mange liker det vi gjør lokalt.

Les også Saltbruken i Oslo har eksplodert med MDG i byråd: Frp krever drastisk kutt

Har flest usikre velgere



Ifølge bakgrunnstallene er det andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har flest usikre velgere. 46 prosent av de som stemte på disse partiene sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Mange usikre velgere har også Venstre (32,7 prosent), deretter kommer KrF (24,1 prosent), Høyre (18 prosent) og Senterpartiet (15,6 prosent). Venstre har dessuten færrest lojale velgere. Bare 26,5 prosent sier de vil stemme på partiet igjen ved neste valg.

Tallene viser samtidig at det er andre partier (75 prosent) og Senterpartiet (74 prosent) som har klart flest lojale velgere, selv om lojaliteten til Senterpartiet har gått ned fra november.

Bakgrunnstallene viser i tillegg at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet siden valget i 2017. Frp og Høyre har også mistet flest velgere til Senterpartiet, KrF flest til MDG, Rødt og Senterpartiet flest til Arbeiderpartiet, SV flest til Rødt, Venstre flest til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og MDG flest til SV.