Senterpartiet vil kutte 56 millioner til helseinformasjon: - Useriøst og uvettig

- Det er en fin julepresang til Nakstad og hans stab, sier Venstres helsetopp ironisk om Sps store helsekutt.

I sitt alternative statsbudsjett for neste år, foreslår Senterpartiet å kutte nesten 60 millioner kroner i informasjonsarbeidet til Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.

At dette skjer midt under en pandemi, får Venstre til å reagerer kraftig.

- Det er umusikalsk inntil det tonedøve, tordnet Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, under finansdebatten i Stortinget i forrige uke.

Overfor Nettavisen karakteriserer han forslaget som svært useriøst:

- Dette er jo bare useriøst, og et eksempel på ganske uvettig kutting, fordi man prøver å få på plass penger man skal bruke på andre områder, sier Grimstad.

- En fin julepresang

Det Senterpartiet foreslår er å kutte 20 millioner kroner i bevilgningen til «kommunikasjon om helse og levevaner» i Helsedirektoratet. I tillegg til å kutte 36,5 millioner kroner til kommunikasjonsavdelingene i de regionale helseforetakene.

- Det er en fin julepresang til Nakstad (assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, red. anm) og hans stab, som har gjort en heltemodig innsats gjennom nesten ett år nå, sukker Venstres helsepolitiske talsperson.

Han påpeker at Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene driver et veldig viktig folkeopplysningsarbeid nå under pandemien.

- Helse i dag er ofte spørsmål om å formidle kunnskap, og jeg er helt sikker på at det vil være mulig å vise til at dette får alvorlige konsekvenser for helsetilstanden i Norge hvis du ikke klarer å formidle den kunnskapen som vi nå hver dag bringer fram, sier Grimstad, og legger til:

- Dette er jo helt merkelig i en situasjon hvor det helt åpenbart kan pekes på at vi har reddet liv ved å skape tillit rundt regjeringens informasjonsinnstats sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, at de går løs på de midlene, sier han.

- Skylder oss en forklaring

Grimstad viser til at Helsedirektoratets første informasjonsarbeider ble ansatt i 1986, etter det han karakteriserer som «en informasjonskrise» etter Tjernobyl-ulykken.

- Siden den gang har man jo gradvis bygd opp Helsedirektoratet til å bli en slagkraftig informasjonsenhet når det gjelder folkehelse. Dette er jo nå et fagområde på linje med andre fagområder i departementet, sier han, og samtidig vektlegger:

- Nå blir det klaget over at innvandrergrupper har fått for lite informasjon under pandemien. Helsedirektoratet har jo oversatt informasjon til utallige språk, og man oppsøker miljøene for å få ut informasjon. Når man kutter i bevilgningen til helseberedskapen på denne måten, så mener jeg Senterpartiet skyldes oss en forklaring på hvordan de alternativt skal få formidlet informasjon til disse gruppene, spør Grimstad.

Han påpeker også at de regionale helseforetakene har bygd opp sine informasjonsenheter.

- Hvem skal ta unna det informasjonstrykket? Åpenhet og informasjon henger sammen, og har du ikke kapasitet til å håndtere informasjonsbehovet da fører det automatisk til lukkede administrasjoner, advarer Grimstad.

Nettavisen har kontaktet Senterpartiet for å få en kommentar til saken, men de har så langt ikke besvart vår henvendelse.

- En takk for innsatsen

I finanstalen i Stortinget forrige torsdag, var det ingen som svarte på innlegget fra Grimstad, der han gikk til angrep på Senterpartiet.

«Jeg spør meg: Var dette Senterpartiets julepresang til dem som står bak noe av den største nasjonale helteinnsatsen under koronakrisen? Var dette det beste partiet kunne komme opp med når det gjelder en klapp på skulderen og en takk for innsatsen? Jeg forventer selvsagt ikke at opposisjonen skal forenes i en hyllest av informasjonsinnsatsen i Helsedirektoratet, men jeg mener det er grunn til å forvente at Senterpartiet i det minste vurderer de potensielt negative konsekvensene av å strupe det som er et av de viktigste elementene i vår helseberedskap», sa han.

Grimstad tror uansett ikke at Senterpartiet noen gang vil få flertall for forslaget.

- De vil jo aldri få flertall for noe sånt i Stortinget eller i en regjering de eventuelt skal være en del av, slik at jeg betrakter det som tvers gjennom useriøst, og jeg synes det er merkelig at de har sluppet så lett unna med et så håpløst forslag, avslutter han.

