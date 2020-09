Sentrum vil ha Støre som statsminister

Nystiftede Sentrum definerer seg som blokkuavhengig, men vil støtte Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister hvis partiet får delta i høstens valg.

– Slik den politiske situasjonen er i dag, er det større muligheter for å få gjennomslag for vår politikk i et sentrum-venstre-samarbeid enn i et samarbeid med Fremskrittspartiet, sier Geir Lippestad under et intervju i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Tirsdag kveld slapp han nyheten om at han har gått inn sammen med tidligere KrF- og MDG-politikere om å stifte et nytt parti. Lippestad står som en av stifterne av Sentrum og opplyser til NTB at han så langt er styreleder og nasjonal talsperson for foreningen Sentrum.

Foreningen skal første samle 5.000 underskrifter og så søke om registrering i Partiregisteret.

– Hvis vi er så heldig at vi får 5.000 underskrifter, at vi blir et parti og kommer på Stortinget til høsten, blir det veldig spennende. Da skal vi sette virkelig krav rundt vår politikk. Det vi egentlig ønsker er at sentrumskameratene kommer sammen, igjen, sier Lippestad.

Det blir formelt sett opp til at framtidig landsmøte å eventuelt velge ham som partileder.

Vil ha samling i sentrum

Lippestad fikk ikke anledning til å utdype hva han siktet til med «sentrumskameratene», men tradisjonelt er det Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som har utgjort sentrum i norsk politikk. Venstre binder seg tydelig til Høyre, noe KrF også gjorde etter den splittende retningsvalget i fjor. Det er et foreløpig ubesvart spørsmål hvorvidt partiet ved neste korsvei vil vende Høyre ryggen, til fordel for politikere som forlot KrF-skuta nettopp på grunn av retningsvalget.

Blant dem som er med på laget, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF.

Også tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, som tidligere har sagt at han har stemt på Miljøpartiet De Grønne, er med på laget. Det samme er Tom Sverre Tomren, som er prest og har vært fylkespolitiker for MDG i Hordaland.

Lippestad har ikke besvart NTBs spørsmål om de såkalte sentrumskameratene og hvilke tanker han gjør seg om splittelsen i sentrum siden det rødgrønne samarbeidet ble formalisert i 2005.

– Vi er et bredt parti

Lippestad karakteriserte Sentrum som «et bredt parti» som har kampen mot utenforskap i sitt DNA og FNs bærekraftmål som sin veileder. Partiet skal ha «en veldig, veldig aktiv klima- og miljøpolitikk», vil avvikle olje- og gassvirksomheten innen 15 år og flytte offentlige investeringer hjem slik at vi blir «flinke på alt som har med energi å gjøre, som ikke innbefatter olje».

– Vi tar det beste fra de forskjellige partiene og putter det i Sentrum. Det er vår tanke, sier Lippestad.

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik skriver i en SMS til VG at han er redd for at dannelsen av partiet der hans egen sønn er med «splitter krefter som er enige om svært mye» og erklærer at han «støtter ikke partidannelsen».

Kjell Magne Bondevik og sønnen John Harald Bondevik, her fra en mottakelse i anledning Kjell Magne Bondeviks 70-årsdag i 2017. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skriver på Facebook at han mener «sentrumspartiet KrF er det beste alternativet».

Lippestad var var byråd for Ap i Oslo fram til 2017 og bystyremedlem fram til i fjor.

– Det er meget overraskende og synd at Geir Lippestad ikke finner plass i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap til VG.

