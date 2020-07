Ser du hva som er rasistisk med denne 20-dollarseddelen?

Obama-administrasjonen ville fornye seddelen, men Trump-administrasjonen ville det annerledes.

Sommerferien er godt i gang og de største raseopptøyene som har herjet i USA siden Martin Luther King ble drept, pryder ikke lenger avisoverskriftene i like stor grad. De verdensomspennende demonstrasjonene til støtte for «Black Lives Matter» har ikke lenger hovedprioritet i nyhetsbildet.

I USA blir imidlertid svarte amerikanere og andre minoriteter stadig påminnet om landets bekmørke kulturarv. Hverdagen til amerikanere er omgitt av symboler med åpenbare assosiasjoner og referanser til slavetiden.

- Det er kanskje ikke sånn at hver gang man betaler for noe med en 20-dollarseddel, så tenker man «Oj, så bra, der er Andrew Jackson, min helt». Men på en måte, så er vel poenget at du skal tenke sånn, ikke sant? sier universitetslektor ved University of Michigan, Alvita Akiboh, til The Guardian.

Akiboh viser til portrettet av USAs syvende president, Andrew Jackson, som pryder den amerikanske 20-dollarseddelen. President Jackson og familien skapte sin rikdom på bekostning av hundrevis av slaver, skriver avisen.

Et portrett av borgerrettsforkjemper Harriet Tubman, som selv var en rømt slave, skulle etter planen til den amerikanske sentralbanken erstatte Andrew Jacksons portrett på 20-dollarseddelen.

Tubman ville blitt den første afroamerikaneren på amerikanske penger.

Tubman startet organisasjonen Underground Railroad, som hjalp slaver i sørstatene til å flykte til såkalte frie delstater. Hun vendte også flere ganger tilbake til sin tidligere slaveeiers plantasje og befridde slaver.

Den tidligere slaven Harriet Tubman (1822-1913) skulle egentlig få æren av å pryde 20-dollarsedlene i USA, men slik gikk det ikke. Foto: Harvey B. Lindsley (AP)

Trump-administrasjonen endret planene

Den nye 20-dollarseddelen med portrett av Tubman skulle egentlig ha sin debut i 2020. Men Trump-administrasjonen, herunder finansminister Steve Mnuchin, kunngjorde i fjor at den nye 20-dollarseddelen ville bli utsatt med et tiår. Og det var heller ingen selvfølge at Tubman ville pryde seddelen når Jackson-portrettet en gang i framtiden forsvinner fra 20-dollarseddelen.

Det var Obama-administrasjonen som besluttet å bytte ut portrettet av slaveeieren Andrew Jackson med portrettet av den rømte slaven Harriet Tubman.

Men Trump-administrasjonen sørget for at Harriet Tubman aldri havnet i pengetrykken.

Som en respons på utsettelsen, valgte New York-designer Dano Wall å trykke mange tusen klistremerker av Harriet Tubman som kunne klistres over ansiktet til Andrew Jackson på 20-dollarseddelen.

- Å putte Harriet Tubman på forsiden av 20-dollarseddelen ville representert en monumental symbolsk endring, og forstyrret mønsteret med hvite menn som er på sedlene våre, sa Dano Wall den gang, ifølge The Washington Post.

- Å putte henne på den mest populære seddelen som er i sirkulasjon, viser nøyaktig hva slags liv vi ønsker å hylle, og hvilke verdier vi som land ønsker å etterleve, sa han.

- Ren politisk korrekthet

Trump uttalte allerede under presidentvalgkampen i 2016 at det å la Harriet Tubman pryde 20-dollarseddelen var «ren politisk korrekthet», og foreslo at hun heller kunne pryde 2-dollarseddelen, ifølge The Washington Post.

- Andrew Jackson hadde en flott historie, og jeg synes det er ganske røft når du fjerner noen fra en seddel, sa presidenten.

Det var pågripelsen og det etterfulgte dødsfallet av George Floyd i våres som utløste de landsomfattende, og etter hvert verdensomspennende, protestene mot systematisert rasisme og politivold.

Protestene har også utløst en omfattende debatt rundt minnesmerker som assosieres med slaveri og rasisme. Hittil har amerikanerne fjernet 800 statuer og monumenter av personer som knyttes til slaveri i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene.

46 år gamle Floyd døde som følge av en brutal politipågripelse på et fortau i Minneapolis i slutten av mai. Den forsvarsløse afroamerikaneren var mistenkt for å ha brukt en falsk 20-dollarseddel.

En kvinne viser sin støtte til å putte Harriet Tubman på en 20-dollarseddel under et town hall-møte i Seneca Falls i 2015. Foto: Carolyn Thompson (AP)

- Rasisme kan være snikende

Ettersom planene om å lansere nye 20-dollarsedler med Harriet Tubman gikk i vasken, må svarte amerikanere fortsette å se bildet av en slaveeier hver gang de bruker pengeseddelen i butikken.

- Rasisme er ikke alltid brå. Den stikker ikke alltid rett opp i ansiktet ditt. Noen ganger er den veldig snikende, sier arkitekt og byplanlegger Franklin Eugene Forbes til The Guardian.

- Hvorfor bruker jeg - en svart mann - en seddel med en mann som mener jeg er mindre verdt enn noen andre, som et middel til å kjøpe ting, på samme måte som folk som lignet meg ble kjøpt av ham?

Amerikanske storheter som George Washington, Thomas Jefferson og Benjamin Franklin var også slaveeiere. Et argument som går igjen er at disse mennene levde under en annen tid da det var vanlig med slavehold.

- Bare fordi slaveri var akseptert av den hvite eliten og en større andel av den hvite befolkningen på den tiden, betyr ikke at det var akseptert av alle. Fordi alle inkluderer også svarte mennesker som var slaver, og urinnvånere som ble drevet vekk fra landområdene sine for å utvide slaveplantasjene, sier Akiboh.

- Vurderer logo- og navnendring

Dagligdagse produkter som lønnesirup og ris bærer også minner fra den dystre og mørke slavehistorien.

Merkevaren Aunt Jemima, som blant annet produserer lønnesirup, vurderer nå å endre logoen og navnet. Hensikten er å distansere merkevaren fra rasestereotyper.

Uncle Ben’s og Cream of Wheat er andre merkevarer som vurderer endringer i logo og navn for å ta avstand fra systematisert rasisme. Og Nascar-tilhengere får ikke lenger lov til å veive sørstatsflagget på bilracestevner, som ofte assosieres med slaveriet i sørstatene.

Aunt Jemima er et kjent varemerke for amerikansk pannekakerøre og lønnesirup. Foto: Ashley Landis (AP)

Cream of Wheat og Uncle Ben’ser andre produkter som kan få logoene og navnene endret som følge av opptøyene i USA. Foto: Rogelio V. Solis (AP)

- Jeg håper at det som startet med å sette spørsmålstegn ved monumenter, fordi de er synlige, fordi de er store og fordi de er lette å fjerne, vil fortsette i retning av å re-evaluerer symboler på penger og frimerker, sier Akiboh.

- På flaggene og andre symboler vi bruker. Sangene som vi synger for våre nasjonale hymner, og at vi definitivt revurderer barneskolepensumet, sier hun.