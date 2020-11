Ser tærne dine slik ut? Da bør du teste deg for korona

Kan være det eneste symptomet for mange med mild korona-smitte.

Smittespredningen øker igjen kraftig, og mye av smitten skjer i skjul. Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold sier at de tror de oppdager færre av de smittede enn før:

- Nå regner vi med at vi oppdager rundt 40 prosent av smittetilfellene vi har i samfunnet, sier Vold til NRK.

Det er en nedgang fra omtrent 66 prosent for et par måneder siden.

Det lite omtalte symptomet

Et av de mindre omtalte symptomene på mildt forløp på koronainfeksjon er er det som har fått navnet covid-tå. Dette er en hudinfeksjon som hudlegene normalt kaller pernio eller chilblains.

- Typiske symptomer er kløe og ømme røde kuler i huden på tær, fingre, ører og nese. Hevelse, en brennende følelse i huden og blå misfarging er vanlig, skriver Oslo Hudlegesenter om tilstanden.

Verdens Helseorganisasjon omtaler fenomenet i mer brede termer: Utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær.

Nøyaktig hvorfor tilstanden kan dukke opp sammen med covid-19 er ikke klart, men det ble tidlig klart at en god del personer som var smittet av sykdommen hadde dette problemet.

En mulig forklaring er at covid-19 egentlig ikke er en luftveissykdom, men en sykdom som spres i blodet og angriper mange organer i kroppen. Spesielt slår den seg seg opp der det er trange blodårer og tynne membraner. Lungene er et av de mest åpenbare stedene, men tærne er også et slikt sted.

Pernio forårsakes sannsynligvis av en betennelse i blodårene. Det kan dermed henge logisk sammen med at øyekatarr, som er en betennelse i slimhinnen, også er et symptom.

Varer en ukes tid - men kan være langtidssymptom

NBC News melder at statistikk fra International COVID-19 Dermatology Registry viser at hudsymptomene i snitt varer i tolv dager, og at det ikke finnes noen behandling mot det.

Men det er også rapportert at dette kan være et symptom for de som plages av langtids sykdom etter korona-infeksjon.

- Da vi startet å se på varigheten for symptomene, så vi at noen hadde symptomer som varte svært lenge, sier Dr. Esther Freeman, sjefen for Global Health Dermatology ved Massachusetts General Hospital til NBC News.

- Rent konkret så vi at chilblains kunne vare i mer enn 60 dager, sier hun.

To pasienter skal ha slitt med de ømme tærne i henholdsvis 130 og 150 dager.

- De har hatt hovne tær, misfarging og smerter i flere måneder.

Dette er de vanligste symptomene

Norsk helseinformatikk (NHI) har etter hvert laget en omfattende liste over vanlige og mindre vanlige korona-symptomer:

- I begynnelsen ligner symptomene på COVID-19 de man vanligvis ser ved influensa og forkjølelse. Mange opplever sykdommen som en lett forkjølelse, skriver FHI, og ramser opp:

Tørrhoste/lett hoste

Slitenhet eller utmattelse

Feber

Tung pust

Muskelsmerter

Andre symptomer man også kan oppleve er:

Slimhoste

Blodig opphostet slim

Frysninger

Hodepine

Svimmelhet

Frostanfall

Sår hals

Rennende nese

Uvelhet

Kvalme og eventuelt oppkast

Magesmerter og i noen tilfeller diaré

Nedsatt smak- og luktesans

Øyekatarr

Utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær

Covid-19 kan også gi symptomer som minner om hjerneslag

Eldre med covid-19 kan også oppleve symptomer som:

Akutt kognitiv svikt og endrede følelser og atferd (delir)

Forvirring

Falltendens

Nedsatt matlyst og vekttap

Etter en ukes tid viser de fleste tegn til bedring.

