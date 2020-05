Serveringssted ranet i Trøndelag

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser etter melding om ran.

Det melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen like før klokken 22 søndag kveld.

Nå ønsker de å komme i kontakt med publikum som kan ha vært vitner til hendelsen, eller eventuelt en gjerningsperson som har forlatt åstedet i det aktuelle tidsrommet.

Ranet skal ha skjedd i Heimdal sentrum.

- Jeg har lite opplysninger om hendelsesforløpet. Det har vært en hendelse på et serveringssted i Ringvålgvegen som gjør at vi karakteriserer det som et ran, uten at vi går i detalj på det, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til Nidaros.

Avisen skriver videre at en ansatt ved det aktuelle stedet har blitt skadet under hendelsen, og at han eller hun får legetilsyn.

Det skal ha blitt borte noe verdier under ranet, men hvor store summer det er snakk om vet ikke politiet ifølge Nidaros.

