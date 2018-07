Servitør innrømmer å ha fabrikkert terrorist-beskjed

Anklaget kunde for rasisme, sto bak det hele selv.

- Jeg skrev det, og har ingen forklaring på hvorfor. Jeg gjorde en feil. Det finnes ingen unnskyldning for det jeg gjorde.

Det sier den 20 år gamle servitøren Khalil Cavil til lokalavisa Odessa American, ifølge The Washington Times.

Bakgrunnen for beklagelsen er at han anklaget en kunde han hadde servert på restauranten Salgrass Steak House i den amerikanske byen Odessa i Texas, for å ha skrevet en rasistisk beskjed på restaurantregningen.

FABRIKKERT: Servitør Khalil Cavil skrev på Facebook at han ble kvalm av denne beskjeden på en restaurantregning han hadde gitt et av bordene sine. Nå har restauranten funnet ut at det var Cavil selv som skrev beskjeden. Foto: Facebook

- Vi tipser ikke terrorister, hevdet servitøren at kunden hadde skrevet på regningen og laget en ring rundt navnet hans.

Fikk enorm respons på Facebook

Cavil - som har en lys og en mørk forelder - delte et bilde av den fabrikkerte beskjeden på Facebook, og skrev at han ble kvalm da han så hva det sto. Titusener delte og reagerte på innlegget, og Cavil takket for den enorme støtten.

Medier som CBS, Washington Post og USA Today var blant dem som omtalte saken.

Texas-restauranten The Saltgrass Steak House, hvor Cavil arbeidet, gikk så langt som å utestenge kunden etter at Cavil hevdet vedkommende hadde gitt ham null kroner i tips og begrunnet det med at de ikke tipser terrorister.

Restauranten oppdaget løgnen

Nå har derimot restauranten funnet ut at det var servitøren selv som sto bak det hele, skriver Washington Post.

- Etter å ha sett nærmere på saken, fant vi ut at vår ansatt hadde fabrikkert hele historien, sier Terry Turney, som er en av sjefene i Saltgrass-kjeden.

- Rasisme, uansett form, er uakseptabelt. Og vi vil alltid handle raskt hvis det skulle finne sted i noen av våre restauranter. Å på falskt grunnlag anklage noen for rasisme, er like ille, sier Turney videre.

Ikke lenger ansatt i kjeden

Den 20 år gamle servitøren jobber ikke lenger i Saltgrass-kjeden, ifølge Washington Post.

- Det jeg kan si er at han ikke lenger arbeider for bedriften, sier talsmann Colleen Wagner til avisen.

Kunden som ble anklaget for rasisme, ble aldri identifisert. Saltgrass-kjeden sier at de nå har invitert vedkommende tilbake og gitt tilbud om et gratis måltid.

Slaktes i sosiale medier

I sosiale medier får 20 år gamle Cavil nå gjennomgå kraftig.

- Et dumt og dårlig forsøk på å får oppmerksomhet, som ødelegger for flere mennesker enn han noen gang vil forstå, skriver en på Twitter.

- Ting som dette ødelegger for enhver ekte historie, skriver en annen.

- Det verste med dette er at folk sendte Khalil Cavil penger, og mange av dem er trolig fattige. Han er en svindler, skriver ei, med henvisning til en innsamlingsaksjon som ble opprettet for å støtte servitøren før det ble oppdaget at han hadde funnet opp hele historien.

