Sex-avsløringer i Weinstein-saken: Forteller om trekantsex, golden showers og et deformert underliv

Ofrene til voldtektstiltalte Harvey Weinstein kommer med svært pikante detaljer under rettssaken.

NEW YORK (Nettavisen); Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Men rettssaken som nå pågår i New York, omhandler bare tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvungen oralsex i 2006.

Jessica Mann (34), til venstre, og Emanuela Postacchini (32) er to av kvinnene som anklager Harvey Weinstein for voldtekt og seksuelt overgrep. Foto: Montasje: AFP: Johannes Eisele og

«Et seksuelt rovdyr og en voldtektsmann»

Da rettssaken startet for litt over to uker siden, sa aktor i saken, Meghan Hast, at bevisene som legges fram, vil vise at Weinstein «var et seksuelt rovdyr og en voldtektsmann».

– Men nå vil deres stemmer endelig bli hørt, sa Hast i sitt åpningsinnlegg.

Nettavisen traff selv Harvey Weinstein på vei inn til rettssaken i Manhattan Criminal Court denne uken. På spørsmål fra Nettavisen om han hadde noen kommentarer til anklagene, og hvordan han så på mulighetene for å bli frifunnet, svarte Weinstein:

- Jeg har gode advokater.

Her er Harvey Weinstein på vei inn i retten på Manhattan denne uken. - Jeg har gode advokater, sier Weinstein til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen

Weinstein er tiltalt for å ha tvunget til seg oralsex av Mimi Haley i 2006, da hun var produksjonsassistent på programmet Project Runway. En annen skuespiller, Jessica Mann, anklager ham for å ha voldtatt henne på et hotell i 2013.

Kvinnenes forsvarere har i tillegg hentet inn flere andre kvinner som sier de har hatt episoder med Weinstein, for å styrke saken om at han er en serieovergriper.

Harvey Weinstein er tiltalt for å ha tvunget til seg oralsex av Mimi Haley i 2006, da hun var produksjonsassistent på programmet Project Runway. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Fakta Fakta om Harvey Weinstein ↓ * Født i New York 19. mars 1952. 67 år gammel. Far til fem barn. * Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob først grunnla Miramax Films, deretter The Weinstein Company. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA og har vært nominert til Emmy et titall ganger. * I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram i The New York Times og New Yorker og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. * Hollywood-stjernene Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Salma Hayek er blant dem som i løpet av de neste dagene og ukene sa de var blitt trakassert av Weinstein. Blant dem som anklager ham for voldtekt, er norske Natassia Malthe. * Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser. * Weinstein har fått sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, blitt utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene. Selskapet hans slo seg konkurs i mars 2018. * I mai 2018 meldte han seg selv for politiet i New York. Han ble tiltalt for voldtekt og flere tilfeller av seksuelle overgrep mot to kvinner. Han ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar. * I mai 2019 inngikk han og hans konkursslåtte selskap forlik med flere titall kvinner som anklaget ham for overgrep og trakassering. Ofrene fikk en erstatning på til sammen 25 millioner dollar, mens Weinstein slapp å innrømme at hadde gjort noe galt. * I desember 2019 ble Weinsteins kausjon femdoblet til 5 millioner dollar etter at påtalemyndigheten mente at han har brutt kausjonsbetingelsene. * 6. januar begynte rettssaken i New York. Weinstein står tiltalt for overgrep mot to kvinner – en voldtekt i 2013 og ett tilfelle av tvunget oralsex i 2006. Kun identiteten til den ene kvinnen er kjent, den tidligere produksjonsassistenten Mimi Haleyi. Onsdag 22. januar holdes åpningsinnlegget i rettssaken. * Weinstein har beklaget sin oppførsel, men avviser at han har gjort noe ulovlig og har erklært seg ikke skyldig. * Weinstein blir også etterforsket av føderale amerikanske myndigheter og britisk politi, men det er ikke tatt ut noen tiltale. Kilder: NTB og BBC





- Ville jeg skulle gjøre noe med en kvinne

Denne uken vitnet en av disse kvinnene, den Italia-fødte skuespillerinnen Emanuela Postacchini (32) om en episode hun hadde med Weinstein på et hotell i februar 2013, skriver NY Post.

I sitt vitnemål fortalte Postacchini hvordan hun møtte Weinstein på Montage Beverly Hills hotell, etter at hun noen dager tidligere hadde blitt introdusert til Weinstein av Jessica Mann, en av kvinnene som nå anklager Weinstein for voldtekt.

Postacchini fortalte i retten at hun møtte Weinstein på hotellet og at hun deretter ble geleidet opp på et hotellrom, der hun møtte Jessica Mann.

Weinstein skal deretter ha tatt de to kvinnene med inn på soverommet, og bedt de to om å utføre seksuelle handlinger på hverandre.

Denne uken vitnet den Italia-fødte skuespillerinnen Emanuela Postacchini (32) om en episode hun hadde med Weinstein i på et hotell i februar 2013. Her ankommer Emanuela Postacchini Emmy Awards i Los Angeles i September 2019. Foto: VALERIE MACON / AFP

- Han ba oss om å gjøre noe … fortalte oss at vi skulle gjøre noe sammen. Jeg kan ikke huske eksakt hva det var … å gjøre noe med en kvinne, fortalte 32-åringen i retten.

Postacchini fortalte at Mann kort tid etter løp gråtende ut av soverommet, og at hun så løp etter.

- Hun lå i fosterstilling på gulvet, hun gråt, jeg prøvde bare ... å roe henne ned, fortalte Postacchini i retten.

«Jeg vil at du skal gå ned på henne»

Jessica Mann fortalte i forrige uke også om den samme opplevelsen med Emanuela Postacchini på hotellet, og fortalte samtidig om hvordan Weinsteins kjønnsorgan var det hun kaller «deformert».

Mann har forklart seg følgende om episoden med Emanuela Postacchini (32) på hotellet i 2013:

- Harvey instruerte oss ved å si ting som «jeg vil at du skal gå ned på henne». Jeg fortalte ham at «jeg vet ikke hvordan man gjør slikt», og så tror jeg at jeg tok henne på det ene brystet, sa Mann i retten.

Emanuela Postacchini ga en omfattende forklaring i New York Criminal Court denne uken. Foto: Tegning: REUTERS/Jane Rosenberg

Deretter fortalte Mann at hun «løp inn på badet og begynte og gråte».

Postacchini fortalte i sin forklaring denne uken at hun «følte seg manipulert inn i en situasjon hun ikke ville være i».

- Situasjonen jeg havnet i var tvunget frem, sier Postacchini.

Den 32 år gamle kvinnen forklarte også i retten at hun ved et tilfelle har hatt samtykkende seksuell kontakt med Weinstein, før denne aktuelle hendelsen.

Emanuela Postacchini innrømmet også i retten at hun har hatt frivillig sex med Harvey Weinstein. Foto: VALERIE MACON / AFP

Om den hendelsen forklarte 32-åringen følgende:

- Han åpnet opp døren, han hadde på seg en badekåpe og han spurte meg om en massasje, forteller Postacchini, uten at hun utbroderte videre hva som skjedde.

Postacchini sier hun først traff Weinstein på filmfestivalen i Venezia i 2012, og at hun senere ble flydd til London av Weinstein for å lese til en rolle i filmen «One Chance».

Jessica Mann på vei inn til Manhattan Criminal Court for å vitne mot Harvey Weinstein i New York 4. februar i år. Foto: REUTERS/Jeenah Moon

- Jeg trodde han var deformert

Jessica Mann har under sin forklaring i retten sagt hun syntes synd på Weinstein den første gangen hun så ham naken.

- Den første gangen jeg så ham helt naken, så følte jeg, jeg trodde han var deformert og et intersex-menneske, fortalte Mann under sin vitneforklaring i forrige uke.

- Han har en ekstrem arrdannelse, så det er mulig han var et brannoffer, men jeg får det ikke til å stemme, fortale Mann i retten.

- Da jeg først så ham naken, så ble jeg fylt med medfølelse, total medfølelse. Det virket som om hans sinne kom fra et sted med smerter, uttalte Mann i vitneboksen.

- Harvey instruerte oss ved å si ting som «Jeg vil at du skal gå ned på henne», har Jessica Mann forklart i retten. Her ankommer Jessica Mann Manhattan Criminal Court 31. januar i år. Foto: Johannes EISELE / AFP

Hvordan Harvey Weinsten ser ut naken ble også et tema i retten denne uken, da det ble lagt frem nakenbilder av Weinstein. Bildene ble lagt frem som bevis i saken, som et ledd i underbygge vitnenes forklaringer, skriver NY Post.

- Voldtatt av Weinstein to ganger

Mann hevder hun ble voldtatt av Weinstein to ganger, men han er bare tiltalt for voldtekt i ett av tilfellene. Mann har også forklart at hun flere ganger har hatt frivillig sex med Weinstein.

Selve voldtekten Weinstein er tiltalt for, skal ha funnet sted på Doubletree Hotel i Midtown på Manhattan 18. mars 2013. Der skal hun ha blitt tatt med til et rom, blitt bedt om å kle av seg, og så blitt voldtatt av Weinstein.

Harvey Weinstein til Nettavisen: - Jeg har gode advokater. Foto: Morten Ø. Karlsen

Mann har også fortalt at hun ble voldtatt av Weinstein i november 2013 på Peninsula Hotel i Los Angeles, men han er ikke tiltalt for dette.

Jessica Mann fortalte også i retten at hun først traff Weinstein på en fest i Hollywood Hills i sent i 2013 eller tidlig 2013. Hun har forklart i retten at hun hadde frivillig sex med Weinstein så sent som i 2016, og hun innrømmer også å ha hatt to trekanter til med Weinstein og en kvinne, etter episoden med Emanuela Postacchini.

- Ville ha trekant med meg og assistenten

En annen kvinne, Dawn Dunning, har også vitnet under rettssaken og fortalt at Weinstein ønsket å ha trekant med henne. Dunning har under sin forklaring i retten sagt at Weinstein ønsket å ha trekant med henne og assistenten i bytte mot flere filmroller. Dunning har forklart at hun ville bli skuespiller og var tilhenger av Weinsteins filmer.

Her er et foto av Dunning, som har stått frem offentlig med sin historie:

Dawn Dunning forklarte i retten i forrige uke at hun i 2005, ett år etter at de først møttes på en nattklubb i New York der hun var servitør, ble invitert til Weinsteins suite for å diskutere mulige filmprosjekter.

Der skal han uten forvarsel ha tatt hånden sin under skjørtet hennes og befølt henne i skrittet.

– Jeg reiste meg. Jeg var i sjokk, forklarte Dunning i retten mens hun holdt tilbake tårene.

Deretter skal Weinstein ha bedt henne om ikke å gjøre noen stor greie ut av det og sa at det aldri kom til å skje igjen.

Tilbudt tre filmroller mot sex

To uker senere ble Dawn Dunning spurt om å møte Weinstein igjen. Da hun kom til hotellet ble hun ført opp til en suite av en assistent, der Weinstein tok henne imot i en badekåpe. Han viste henne en kontrakt for tre filmroller hun ville få på betingelse av at hun hadde sex med ham og assistenten.

Hun begynte å le fordi hun trodde det var en spøk, og da skal Weinstein ha blitt sint og ropt at hun aldri kom til å klare seg i denne bransjen.

Da hun ble spurt av aktoratet om hun hadde noe å vinne på å stå fram og vitne mot Weinstein, svarte Dunning:

– Nei, om noe så taper jeg. Dette er det verste og hardeste jeg noen gang har gjort, fortalte Dawn Dunning.

Modellen Lauren Marie Young har også vitnet i rettssaken mot Harvey Weinstein denne uken. Hun har fortalt retten hvordan Weinstein masturberte foran henne på et hotellrom i 2013. Weinstein er ikke tiltalt for dette forholdet. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

«Har du noen gang hatt en golden shower?»

Weinstein er ikke tiltalt for noe når det gjelder Dawn Dunning, men han risikerer livstid straff om han blir dømt for voldtektsanklagene mot ham fra Jessica Mann og Miriam Haley.

Jessica Mann har også fortalte retten om en episode i Los Angeles der Harvey Weinstein urinerte på henne, og at hun således fikk en såkalt «golden shower», skriver New York Post.

BLE URINERT PÅ: - Jeg var sjokkert av det. Det var ekkelt … Jeg snudde meg inn mot hjørnet av dusjen og bare så bort, fortalte Jessica Mann i retten. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP

- Vi var i dusjen. Han ville dusje først, noe som var til fordel for meg … og han spurte meg om jeg ville komme inn i dusjen og så sa han «Har du noen gang hatt en golden shower?» og jeg sa «nei» og så følte jeg at han urinerte på meg, sier Mann.

Under rettssaken kunne ikke Mann huske nøyaktig hvilken dato dette skjedde.

NY post skriver at en av Weistens advokater, Donna Rotunno, under dette vitnemålet prøvde å undergrave Manns troverdighet, blant annet ved å spørre om Mann stakk fra stedet da hun ble urinert på.

- Nei, svarte Mann i retten

- Sa du nei takk til dette? spurte Rotunno, i retten.

- Jeg var sjokkert av det. Det var ekkelt … Jeg snudde meg inn mot hjørnet av dusjen og bare så bort, fortalte Mann i retten.

Harvey Weinstein risikerer livstid straff om han blir dømt for voldtektsanklagene mot ham fra Jessica Mann (bildet) og Miriam Haley. Foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP

Har sendt Weinstein sitt nummer fem ganger

Under vitneutspørrelsen av Mann, har forsvarsadvokat Rotunno også gjort et poeng av at Mann ved minst fem anledninger mellom 2013 og 2017 har byttet sitt telefonnummer, og at hun hver eneste gang har sendt det nye nummeret videre til Harvey Weinstein.

Her er Harvey Weinstens advokater på vei inn i retten på Manhattan denne uken. Til høyre, Donna Rotunno. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Og grunnen til det, frøken Mann, er at du fortsatt ønsket å beholde alle fordelene han kunne gi deg, er ikke det riktig? spurte Rotunno i retten.

- Det er din versjon, svarte Mann.

Rotunno har også fortalt retten av Weinstein skaffet henne jobb som frisør, noe Mann selv hevder skjedde mot hennes egen vilje.

Forsvarsadvokaten har også presset Mann i retten når det gjelder hennes ambisjoner som skuespiller.

- Du fortalte oss at du var villig til å ligge med Harvey Weinstein fordi du ikke ville at han skulle ødelegge din skuespillerkarriere, er det riktig?

- Ja, det er riktig, svarte Mann

- Og du har ikke hatt en skuespillerkarriere, er det riktig å si?

- Jeg var i ferd med å bygge en .. med å opptre og gå på auditions, og jeg flyttet hele livet mitt til Los Angeles for dette, uttalte Mann i retten.

Her forlater Harvey Weinstein's advokat, Donna Rotunno, rettssalen på Manmhattan sent i januar i år. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

- La seg over meg og voldtok meg

En annen kvinne som også er en del av rettssaken mot Weinstein, er Annabell Sciorra.

Weinstein er ikke tiltalt for å ha voldtatt Sciorra, ettersom den angivelige voldtekten er foreldet. Hun er imidlertid en av de flere kvinnene som aktoratet har innkalt for å kaste lys over saken han er tiltalt for.

Harvey Weinstein er ikke tiltalt for å ha voldtatt Sciorra, ettersom den angivelige voldtekten er foreldet. Her er hun på vei ut av retten på Manhattan etter å ha forklart seg. Foto: AP Photo/Kathy Willens

59 år gamle Sciorra, som blant annet er kjent fra TV-serien «Sopranos», var aktoratets første vitne i rettssaken mot Weinstein, da hun forklarte seg for retten i slutten av januar.

I rystende detalj fortalte Sciorra hvordan Weinstein trengte seg inn i Malibu-leiligheten hennes og begynte å kneppe opp skjorta.

– Jeg ba ham om å gå, men han presset meg tilbake. Jeg ble overmannet, for han var svært stor, fortalte hun, ifølge NTB.

– Jeg slo ham, jeg sparket ham, jeg forsøkte å få ham bort, men han la seg over meg og voldtok meg, fortsatte hun gråtende.

Drakk og kuttet seg selv

Hendelsen satte dype spor hos Sciorra, som fortalte at hun begynte å drikke tett og kuttet seg selv etter voldtekten. Da hun møtte Weinstein Igjen, var han ifølge henne «svært truende» og advarte henne mot å fortelle hva som hadde skjedd.

59 år gamle Sciorra, som blant annet er kjent fra TV-serien «Sopranos», var aktoratets første vitne i rettssaken mot Weinstein, da hun forklarte seg for retten i slutten av januar. Her er hun avbildet på Oscar-utdelingen i 2018. Foto: VALERIE MACON / AFP

Den kjente skuespilleren Rosie Perez har også vært i retten og vitnet. Hun har forklart seg om hvordan hun ble oppringt av Sciorra, etter at hun ble voldtatt av Weinstein.

- Hun ba meg sverge at jeg jeg aldri skulle fortelle det til noen. Jeg sa at hun måtte gå til politiet, og da sa hun; «Jeg kan ikke. Han vil ødelegge meg. Han vil ødelegge min karriere, fortalte Perez i retten», ifølge New York Times.

Den kjente skuespilleren Rosie Perez har også vært i retten og vitnet mot Harvey Weinstein. Her er hun på vei inn i rettssalen i New York. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

- Dro ut tampongen og utførte oralsex

Når det gjelder Mimi Haley, skal Weinstein ifølge voldtektstiltalen ha tvunget seg til oralsex med den tidligere assistenten i 2006.

Mimi Haley avla ifølge NTB en følelsesladd forklaring om hvordan hun ble voldtatt av Harvey Weinstein i 2006, da inntok vitneboksen i slutten av januar.

- Jeg ble voldtatt, sa Mimi Haleyi da hun forklarte seg for retten i Weinstein-saken. Her er hun på vei inn til å forklare seg for retten på Manhattan. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Den tidligere produksjonsassistenten forklarte at hun ble voldtatt av Weinstein i hans leilighet i Soho, og at hun bare en uke senere skal ha blitt utsatt for et nytt overgrep på et hotellrom i New York.

I sin forklaring sa Haley at hun gjorde desperate forsøk på å få ham bort, men Weinstein, som da var en av Hollywoods mest framgangsrike filmprodusenter, skal ha overmannet henne, presset henne ned, dratt ut tampongen hennes og utført oralsex.

Weinstein nekter straffskyld og hevder at forholdet han hadde til de to kvinnene Mimi Haley og Jessica Mann (bildet) var gjensidig. Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han livsvarig fengsel. Foto: Johannes EISELE / AFP

- Jeg ble voldtatt

– Hver gang jeg forsøkte å komme meg ut av senga, dyttet han meg tilbake og holdt meg nede. Jeg sa «nei, nei». Og det var da jeg begynte å forstå hva som faktisk skjedde: Jeg ble voldtatt, sa Haley.

En uke senere skal hun ha blitt utsatt for et nytt overgrep idet han ba henne møte ham på et hotell.

– Jeg forsøkte å forstå hva som hadde skjedd, hvorfor det hadde skjedd. Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle håndtere det, sa hun.

Men det tok ikke lang tid før hun forsto at det samme skulle skje igjen, forklarte hun.

– Han tok hånden min og dro meg mot senga. Jeg ble helt nummen. jeg tenkte: Nå begynner det igjen.

Tarale Wulff sier hun ble voldtatt av Harvey Weinstein i 2005, men han er ikke tiltalt for dette forholdet. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

- Ble voldtatt av Weinstein

En annen kvinne, Tarale Wulff, har også forklart seg i retten i New York. Hun hevder hun ble voldtatt av Weinstein i en leilighet i Soho i 2005.

I sin forklaring fortalte Wulff at Weinsten la henne på ryggen og ba henne ikke bekymre seg, fordi han ikke kunne få barn.

- Ikke bekymre deg, jeg har sterilisert meg, sa Weinstein, ifølge Wulff.

- Jeg bare frøs til. Så puttet han seg selv inni meg og voldtok meg, fortalte Wulff i sin forklaring i retten.

Weinstein er derimot ikke tiltalt for dette forholdet.

Weinstein var startskuddet for #metoo

Weinstein nekter straffskyld og hevder at forholdet han hadde til de to kvinnene Mimi Haley og Jessica Mann var gjensidig. Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han livsvarig fengsel.

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen.

Weinstein fikk sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, ble utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene. Selskapet hans slo seg konkurs i mars 2018.

I mai 2019 inngikk han og hans konkursslåtte selskap forlik med flere titall kvinner som anklaget ham for overgrep og trakassering. Ofrene fikk en erstatning på til sammen 25 millioner dollar, mens Weinstein slapp å innrømme at hadde gjort noe galt.

(Kilder: New York Post, New York Times, Wall Street Journal, Buzzfeed. NTB)