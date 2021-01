Sexarbeidere pågrepet: - En fare for folkehelsen

Politiet har pågrepet flere sexarbeidere fordi de har hatt for mange nærkontakter.

Fem kvinner og en mann fra Øst-Europa er fremstilt for varetektsfengsling i Oslo. To kvinner er sexarbeidere, to jobber med massasje, én kvinne har blitt utvist tidligere, men hevder hun besøkte kjæresten, mens en mann skulle starte bilfirma. Felles for alle seks, er at politiet mener de har brutt koronareglene for antall nærkontakter.

– Det kan synes som at sexsalget ikke vil ta slutt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Allerede i desember sa politiet at de fryktet smitteutbrudd som fra sexarbeidere som droppet karantene. Et av problemene, var at myndighetene ikke hadde tilgang til kundelistene til sexarbeiderne, og derfor ikke kunne starte smittesporing hvis en av dem fikk påvist smitte.

– Vi er jo bekymret for folkehelsen. Dette representerer jo potensielle smittebomber som vil bidra til å øke den totale smitten i samfunnet, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen da.

8. januar skrev Nettavisen at en kvinne var bortvist fra Norge. Politiet opplyste da: «Etter karantenetiden skal hun ha betjent minimum 20 klienter i uken. Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forholdsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona».

«Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene, og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes. UDI anser derfor at du utsetter både deg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene», sto det i vedtaket mot kvinnen.

Sist uke ble fire rumenske sexarbeidere fraktet ut av Norge. SMS-logger viste at kvinnene møtte kunder kort tid etter ankomst til Norge.

Reklame Rekordlav pris på Garmin-favoritt