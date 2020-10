Sexkult-leder dømt til 120 år i fengsel

Keith Raniere (60) har fått dommen sin.

Raniere ble tirsdag kveld norsk tid dømt for en rekke forhold, som sex-slaveri, tvangsarbeid, svindel, konspirasjoner, utnyttelse av barn, besittelse av barneporno, hvitvasking og identitetstyveri.

For dette er han dømt til 120 års fengsel.

Raniere grunnla organisasjonen «NXIVM». Utad fremstilte de seg som en selvhjelpsorganisasjon, men hadde ifølge flere vitner en slavegruppe kalt DOS (Dominus Obsequious Sororium; grovt oversatt «Herre over lydige kvinner»), en hemmelig kult innen kulten, hvor 150 unge kvinnelige medlemmer ble oppfordret til å avsløre sine mørkeste hemmeligheter, for deretter å bli utpresset til å tilfredsstille Raniere seksuelt og la seg brennemerke med hans initialer.

Moren sendte datteren på «suksess­program». Ble misbrukt som sex­slave i syv år

For å bli medlem her og vise seg tro mot organisasjonen, måtte man dele detaljer «så personlige at man heller vil dø enn at de skulle bli offentlig kjent».

Hver måned skulle man dele nye detaljer.

Det er tidligere sekt-medlem Lauren Salzman som har fortalt dette. Hun har tidligere sagt seg skyldig i trafficking-anklagene mot henne, og 21. mai i fjor vitnet hun i rettssaken mot sektleder Raniere.