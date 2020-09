Sexskandale-flyet: Krever få ut navnene på alle passasjerene

Søksmål «skaper panikk» blant den avdøde milliardærens venner.

NEW YORK (Nettavisen): I en stevning krever nå statsadvokaten på Jomfruøyene innsyn i loggføringen på flere fly og helikopter, og vil ha ut navn på alle personene som fløy med Jeffrey Epsteins famøse «Lolita Express» til øyriket.

Fraktet til Epsteins øy med fly

Epstein, som var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter, ble funnet død i cellen sin 10. august i fjor, i det som riksmedisineren i New York har konkludert med var et selvmord.

Flere av jentene skal ha blitt utsatt for overgrep på Epsteins private øy på Jomfruøyene, og ble fraktet dit av Epsteins privatfly, som har fått tilnavnet «Lolita Express».

Statsadvokat Denise N. George på Jomfruøyene har anlagt sak mot boet til Epstein på bakgrunn av flere lovbrudd, inkludert menneskehandel, grov voldtekt, barnemishandling, omsorgssvikt, tvangsarbeid og prostitusjon, melder The Mirror.

Søksmål fra statsadvokat Denise N. George på Jomfruøyene, har kastet et mer omfattende lys over mangemilliardæren Jeffrey Epstein og hans private øyer. Foto: Montasje: AP:Gianfranco Gaglione/usvidoj.codemeta.com

- Nå er det panikk

Daily Mail skriver at Denise N. George også krever få utlevert alle flyloggene til Epsteins fire helikopter og tre fly. Statsadvokaten vil også ha ut navn på alle passasjerene som har blitt med til og fra Jomfruøyene fra 1998 og helt frem til Epstein tok sitt eget liv i 2019.

Avisen skriver at stevningen har ført til panikk blant Epsteins rike venner.

Dette bildet viser en av øyene Jeffrey Epstein eide på Jomfruøyene, Little St. James Island. Herfra skal en 15 år gammel jente ha forsøkt å rømme ved å svømme, etter å ha blitt sexmisbrukt av Jeffrey Epstein og flere andre. Foto: REUTERS/Marco Bello

Fra før av er det kjent at piloten til Epstein, David Rodgers, i 2009 ga ut en passasjerliste som inkluderte både prins Andrew, Bill Clinton, Kevin Spacey og Naomi Campbell - uten at det ble lagt til grunn at de er mistenkt for noe kriminelt eller skal ha visst om Epsteins seksuelle misbruk.

En jurist opplyser til The Mirror at stevningen som nå er kommet, vil gi tilgang til en mye mer omfattende navneliste.

- Dokumentene som blir krevd utlevert vil få det Rodgers gikk ut med til å se ut som en Post-it-lapp. Nå er det panikk blant mange av de rike og berømte, sier kilden til The Mirror.

Nettavisen har tidligere omtalt søksmålet fra statsadvokatene, der det blant annet kommer frem at en 15 år gammel jente la på svøm fra øya Little St. James, som Epstein eide på Jomfruøyene. Jenta la på svøm fordi hun ville rømme, etter å blitt tvunget til sex med Epstein og flere andre.

Ghislaine Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, ble i sommer pågrepet og siktet for å ha rekruttert tre jenter som ble seksuelt misbrukt av Epstein.

Rettssaken mot Maxwell skal starte i juli 2021, og det ligger an til at hun vil bli holdt fengslet fram til det.

