Sexslaver frigjort etter militæraksjoner

32 personer er drept og en rekke sexslaver frigjort i to militæraksjoner nord i Burkina Faso.

Hæren i landet omtaler de drepte som «terrorister».

En soldat ble også drept i aksjonene, som skjedde mindre enn en måned etter at 37 personer ble drept i et angrep mot en kolonne som fraktet ansatte i et canadisk gruveselskap.

24 personer ble drept i den første aksjonen fredag. Denne fant sted i Yorsala i Loroum. En rekke kvinner som skal ha blitt holdt som sexslaver ble løslatt, ifølge militæret.

Den andre aksjonen fant sted søndag i utkanten av Bourzanga i Bam-provinsen. Åtte personer ble drept, og det ble funnet våpen og ammunisjon.

De siste årene har over 2.000 mennesker blitt drept i angrep utført av militante islamister i det vestafrikanske landet.

En halv million mennesker er drevet på flukt.

Mange ytterliggående islamister fra andre land i regionen har søkt seg til Burkina Faso. Landet er blant verdens ti fattigste, ifølge FN.

