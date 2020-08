Sexvideo ble spredt på Snapchat - realitydeltakere møter i retten

En av mennene skal ha smilt og vinket til kamera.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Artikkelen oppdateres.

Den fornærmede kvinnen skal ikke ha visst at hun ble filmet og samtykket heller ikke, ifølge politiet.

Torsdag møter to menn i 20-årene som har tidligere har deltatt i en populær realityserie. Nettavisen har tidligere omtalt at den eldste av mennene tidligere er dømt to ganger for overgrep. Han fikk likevel delta i den populære realityserien.

De er begge tiltalt for å ha filmet kvinnen og støttet handlingen ved å vinke og smile til mobilkameraet under videoopptaket. Det var den eldste av mennene som filmet, mens den eldste vinket og smilte, ifølge politiet.

Den yngste av de tiltalte er også anklaget for å ha delt videoen på Snapchat.

Begge mennene har et stort antall følgere i sosiale medier.

Ingen av de tiltalt erkjente straffskyld da rettssaken startet.

- De to tiltalte hadde sex med fornærmede 6. april 2019 i hennes leilighet i Oslo. Hun fikk vite av venner og kjente at det sirkulerte en video. Hun fikk senere se video av bekjente. Videoen er sentral i bevisvurderingen, sa politiadvokat Marie Sverd Tvare under sin innledende prosedyre.

Saken var opprinnelig berammet i Oslo tingrett i april, men er blitt utsatt på grunn av koronakrisen og at mange rettssaker ble utsatt.

Den yngste av mennene er tiltalt etter straffelovens § 266, som omhandler krenkelse av en annens fred ved hensynsløs atferd. Det er denne lovanvendelsen som går på deling av videoen.

Begge mennene er tiltalt etter straffelovens §298 som omhandler seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket til dette. Denne lovanvendelsen går på å ha filmet kvinnen.

Øvre strafferamme for det alvorligste forholdet, som gjelder § 266, er to års fengsel. Men det er lite trolig at påstand om straff havner i dette sjiktet.

Øvre strafferamme for brudd på straffelovens § 298 er ett års fengsel.

Politiadvokat Marie Sverd Tvare har ikke ønsket å gi kommentarer i saken.