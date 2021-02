Shabana Rehman og Elden slåss for dødsdømt hund

Shabana Rehman er ny spaltist i Nettavisen, og går i dag til frontalangrep på Politidirektoratet som har hjemmel til å beordre avliving av hunder - uten noen som helst rettssikkerhet, lov og dom.

- Tre generasjoner er rammet og advokatkontoret Elden er engasjert for å saksøke staten. I sentrum står en dødsdømt liten hund på ti kilo med omfattende tannpine gjemt bort på hemmelig kennel, skriver hun i Nettavisen Norsk debatt i dag.

Les kommentaren her: Tilfellet Teddy - en kamp på liv og død

Bakgrunnen er den vesle blandingshunden Teddy, som bet venninnen til hundepasseren i leppen. Skaden er skjedd, og dermed kan den kreves avlivet. Da hjelper det ikke at en av politiets egne hundeeksperter har undersøkt Teddy og skriver at hunden framstår som trygg og god.

Ifølge familien bet antakelig hunden fordi den hadde tannpine.

Shabana Rehman er engasjert som fast spaltist i Nettavisen, og vil i tiden som kommer skrive regelmessig for Nettavisen om ulike emner som opptar henne.

De siste årene har hun vært engasjert i stiftelsen Født Fri, som i fjor ble fratatt bevilgningene på grunn av en revisorrapport fra Ernst & Young og beskyldninger om mislighold av midler.

Saken er nå til ankebehandling i Kunnskapsdepartementet.

- Shabana Rehman er en framtredende samfunnsdebattant, med et bredt interessefelt som jeg er overbevist om vil engasjere Nettavisens lesere, sier Erik Stephansen, redaktør med ansvar for meningsstoffet i Nettavisen.

Rehman har en omfattende karriere bak seg, både som stand up-komiker og spaltist. For mange er hun først og fremst kjent for det såkalte Mulla-løftet - da hun løftet mannen kjent som Mulla Krekar på et debattmøte. Han ble rasende.

Hun har også arbeidet for organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter, og legger ikke skjul på sin særlige interesse for dyr og dyrevern.

I sine faste kommentarer vil hun stå fritt til å skrive om det hun ønsker, og har lovet å slå både til høyre og venstre.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble