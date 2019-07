Shipping-ektepar i strandsone-krangel - fikk nei til å bruke anleggsvei

Anleggsveien til hytta har ifølge kommunen endret landskapet for godt. Friluftslivets talsmann slår alarm om bit-for-bit-nedbygging av Norges strandsone.

LARVIK (Nettavisen): Shipping-ekteparet ønsket seg ny sjøhytte til erstatning for den gamle, tett på svabergene på Vestfold-kysten. Hyttebygging fikk de tillatelse til, men Larvik kommune satte foten ned da de oppdaget den nye veien ut til hytta. Den var ulovlig, mente både kommunen og Fylkesmannen. Nå risikerer hytteeierne overtredelsesgebyr og anmeldelse. Den fortsatt betente saken fra Brunlanes er bare én av mange konfliktsaker som gjelder bygging i strandsonen.

- Vi er for tiden i dialog med kommunen for å få klarhet i saken og rydde opp i misforståelser, sier Elisabeth Grieg i et epostsvar til Nettavisen.

I sommer - da anleggsveien sto ferdig og den gamle hytta var revet - valgte tiltakshaver å bruke helikopter under arbeidet fordi kommunen nektet bruk av veien. Nå har kommunen snudd og gitt tillatelse til bruk av anleggsveien på visse vilkår.

Tilgjengelig areal minker

Nettavisen har sett nærmere på tallene for såkalt tilgjengelig strandsoneareal i norske kommuner. Det er minkende. I Larvik var andelen 41,3 prosent ved inngangen til 2019. I Sandefjord er tallet 32,7, i Tønsberg 38,7, i Asker 19,9, i Bærum 33,5 og i Oslo 29,6 prosent.

Friluftslivsorganisasjonene mener kommunene generelt er for dårlige på oppfølging og kontroll i strandsonen. Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun stoler på kommunene, men lover tydeligere retningslinjer.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tilgjengelig strandsoneareal særlig krymper i kommuner i Oslofjorden og ellers hvor presset på arealer er størst. I 2000 var andelen tilgjengelig strandsoneareal i Oslofjorden 43,2 prosent. I 2019 er andelen sunket til 39,3 prosent. I kommuner med stort press på strandsonearealet er andelen tilgjengelig areal nå 54,5 prosent. I 2000 var andelen 57,9 prosent.

Strandsonen

På Statistisk sentralbyrås strandsonekart kan du se hvilke områder som omfattes av 100-metersbeltet og hvor det er utbygging.

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel, ifølge SSB. I kommuner rundt Oslofjorden er det 39,3 prosent tilgjengelig strandsone per 2019. Langs kysten på strekningen Rogaland–Finnmark er litt over 70 prosent av strandsonearealet tilgjengelig. Av de menneskelige påvirkningene som begrenser tilgjengeligheten er det først og fremst bygninger og arealet omkring disse som bidrar til å gjøre strandsonen utilgjengelig, ifølge SSB. På landsbasis gjør bygninger og bygningsnært areal omkring 17 prosent av strandsonen utilgjengelig. Dyrket mark bidrar med 12 prosent, mens vei og jernbane bidrar med omtrent 2 prosent. (Kilde: SSB)

Samtidig viser foreløpige tall for i fjor 3078 igangsettingstillatelser, noe som er litt lavere enn for 2017 (3800). I 2018 ble det innvilget 751 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen. Det er også en nedgang fra 2017. Da var tallet 862.

STORT PRESS: I en rekke kommuner, særlig i Oslofjorden, er det stort press på strandsonearealer. Kartutsnittet er fra Eidkilen i Kragerø i Telemark og viser potensielt tilgjengelig strandsoneareal (grønn farge). Foto: (SSB)

- Mulig å gå bakveien

Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv, mener disse tallene ikke forteller hele sannheten:

- Antallet dispensasjoner forteller ikke alt, for det er også viktig å se på hva slags dispensasjoner som blir gitt. Noen saker er bagateller, mens andre er en reell utfordring for friluftslivet. Noen steder reduseres dispensasjonene fordi det også er mulig å gå bakveien. I stedet for å gi dispensasjoner, kan kommuner gjøre om på sine arealplaner og på den måten åpne for utbygging i strandsonen, sier Herland til Nettavisen.

Han forteller at organisasjonen har fått telefoner og tips om saker der dispensasjon er prøvd og kanskje er stanset hos Fylkesmannen, men at ny arealplan deretter har åpnet for utbygging.

- Bygges ned bit-for-bit

- Med regjeringens velsignelse bygges strandsonen i Norge ned bit-for-bit, sier Herland. Han peker også på en annen utfordring; Uten byggesaksbehandling bygges det hager og brygger ut fra strandeiendommer.

Hans paraplyorganisasjon favner 17 organisasjoner innen friluftslivet, blant dem Den norske turistforening og Norges jeger- og fiskeforbund. Jobben er blant å være vaktbikkje for disse interessene i kampen om strandsonen.

- Vi er for lokalt folkestyre, men ser at kommunene har utfordringer. De skal forvalte lovverket, men sitter kanskje med lite ressurser til å drive oppfølging og kontroll. Kommunene blir mange steder også presset på næringsutbygging og er ofte tett på de som søker. Det kan være vanskelig, både politisk og administrativt, sier Herland.

Han sier det må tas grep nå om vi vil bevare det som er igjen og stanse nedbyggingen av strandsonen. Han mener lokale og sentrale myndigheter må få en bedre oversikt over det han kaller bit-for-bit-utbyggingen.

- Det er først og fremst kommunenes ansvar å se helheten, ikke bare enkeltsaker og enkelte områder. Fylkesmannen, som på vegne av staten skal passe på kommunene, må også være seg sitt ansvar bevisst.

- Hva hvis kommunene ikke forvalter dette ansvaret på en god måte?

- Da bør de bli instruert til å endre praksis, noe jeg håper ikke blir nødvendig.

Illustrasjonen fra Statistisk sentralbyrå viser potensielt tilgjengelig strandsoneareal per innbygger fra fylke til fylke i 2019. Foto: (SSB)

- Fri ferdsel er et gode for oss alle

- Vi har god plass i dette landet. Hva er så galt med noe utbygging i strandsonen?

- Nettopp fordi vi har så god plass, behøver vi ikke å tvinge oss helt ned i strandsonen. Der er det faktisk veldig trangt, særlig rundt byene våre, der de fleste bor. Fri ferdsel i strandsonen er et gode for oss alle. Det er en av kvalitetene ved Norge. Bygger vi ned strandsonen, blir dette godet begrenset til noen få. I andre land ser vi hvordan det kan gå med forbudsskilt og stengsler i strandsonen. Slik ønsker vi ikke å ha det, sier Herland til Nettavisen.

Mæland: - Stoler på kommunene

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun stoler på at kommunene gjør gode vurderinger og avviser at regjeringen ikke er opptatt av å ta vare på strandsonen:

- Regjeringen er opptatt av å ta vare på verdifulle områder i strandsonen. Og jeg har stor tro på at også kommunene er interessert i å legge til rette for at folk over hele landet har god tilgang til disse områdene. Kommunene har gode verktøy gjennom lover, retningslinjer og planer til å regulere strandsonen, sier Mæland i et epostsvar til Nettavisen.

UNDER PRESS: - Strandsonen er under press og det skal vi ta på alvor. Men det er en sammensatt situasjon med betydelige geografiske variasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til Nettavisen. Arkivfoto. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Mæland sier hun har stor tiltro til at kommunene gjør en grundig vurdering og at de veier behovet for utbygging opp mot hensynet til landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø i hver enkelt sak.

- Strandsonen er under press og det skal vi ta på alvor. Men det er en sammensatt situasjon med betydelige geografiske variasjoner. Indre Oslofjord er noe annet enn Finnmark, som igjen er noe annet enn Vestlandet. Nettopp derfor er det viktig at de som kjenner de lokale forholdene best, nemlig kommunene, bestemmer, understreker statsråden.

Vil tydeliggjøre retningslinjer

Departementet viser til at det i 2008 ble lovfestet et strengere vern av strandsonen.

I nylig utgitte Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir kommunene også bedt om å følge opp loven og vurdere arealbruken i strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv.

Departementet viser videre til at regjeringen jobber med å revidere statlige planretningslinjer for strandsonen for å tydeliggjøre hvilke hensyn som er viktige å ta og hvilket handlingsrom kommunene har for å tilrettelegge for eventuell utbygging.

SØKTE I 2017: Det var i 2017 at ekteparet Elisabeth Grieg (bildet) og Stig Grimsgaard Andersen, kjent fra shipping og næringsliv, søkte om å få rive den gamle hytta og bygge en ny. - Vi er i dialog med kommunen, sier Elisabeth Grieg til Nettavisen. Arkivfoto. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Får likevel bruke anleggsvei

Tilbake til Vestfold-eksempelet med hytta i Brunlanes. Det var i 2017 at ekteparet Elisabeth Grieg og Stig Grimsgaard Andersen, kjent fra shipping og næringsliv, søkte om å få rive den gamle hytta og bygge en ny. Mens utbygger og kommune strides om hvem som har retten på sin side og hva det faktisk ble søkt om, har Larvik kommune nå snudd og åpnet opp for bruk av veien som midlertidig anleggsvei.

Grieg sier altså til Nettavisen at de ønsker å rydde opp i det hun betegner som «misforståelser» og at det er dialog med kommunen.

- Vi har handlet i god tro og er overrasket over utspillet fra kommunen, uttalte ektemannen Stig Grimsgaard Andersen til Østlands-Posten i mars etter at kommunen varslet politianmeldelse.

- Forutsetningen er at veien skal brukes til framføring av en mindre gravemaskin, slik kommunen var forespeilet i dialog med ansvarlig søker og tiltakshaver før veien ble anlagt. Selv om veien er ulovlig anlagt, har tiltakshaver fått lov til å bruke veien lovlig under disse forutsetningene. De får imidlertid ikke mer enn det de ville hatt krav på dersom veien ikke hadde vært ulovlig, sier Larvik kommunes tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen til Nettavisen.

- Irreversibelt inngrep

Kommunens jurist understreker samtidig at eksempelet fra Brunlanes ikke bør være et eksempel til etterfølgelse:

- Slik veien er laget med sprengning i fjell og med et topplag som er fjernet og ikke tatt vare på, er det klart at det er viktig at kommunen følger opp saken som en ulovlighet. Åpner man for at slike irreversible inngrep kan anses som midlertidige tiltak, vil byggeforbudet i strandsonen kunne uthules, sier Ellingsen.

Selv om tiltakshaver i Brunlanes nå får lov til å fortsette byggingen av hytta med hjelp av den midlertidige veien, kan de fortsatt risikere sanksjoner fra kommunale myndigheter for ulovlig veibygging i strandsonen.

Det var under en befaring i desember 2018 at kommunen oppdaget at anleggsveien ikke var slik de mente den skulle være. I oppsummeringen fra rådmannen het det at 11 kubikkmeter fjell var sprengt bort. Etter runder i planutvalget i Larvik, slo Fylkesmannen i juni fast at veien var ulovlig anlagt. Larvik varslet at de ville politianmelde ekteparet.

INGEN VEI TILBAKE: Larvik kommunes tilsynsadvokat sier denne veien i strandsonen i Brunlanes er et eksempel på et irreversibelt inngrep i strandsonen med sprengning i fjell og fjerning av topplag. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

