Sian inviterer til «krenkefest» i Oslo: Politiet har skarpe ressurser i bakhånd

En uke etter en voldsom konfrontasjon med motdemonstranter i Bergen skal anti-islamske Sian demonstrere foran Stortinget. Politiet sier de er godt forberedt.

OSLO (Nettavisen): Den islamfiendtlige grupperingen Sian inviterer til det de kaller ny «krenkefest» lørdag, denne gang foran Stortinget. Sian-leder Lars Thorsen sier til Nettavisen at han vil gjenta sine uttalelser fra Bergen sist helg der han kalte islams grunnlegger, Muhammed, en falsk profet.

Ifølge Thorsen var det etter denne uttalelsen han ble angrepet på Festplassen i Bergen.

Oslo-politiet: - Rett til å ytre seg

Politiadvokat Kai Spurkland på politimesterens kontor i Oslo sier til Nettavisen at politiets oppgave er å legge til rette for at alle parter skal ha likeverdige muligheter til å ytre seg gjennom demonstrasjoner og i tillegg ivareta alminnelig ro, orden og sikkerhet.

- Sian har en provoserende form og et omtvistet budskap, noe som gjør det mer krevende for politiet å håndtere dette, men vår oppgave er å legge til rette for at de skal kunne avvikle sin varslede markering, sier Spurkland.

- Vi forholder oss profesjonelt til dette. At de velger en provoserende form, fritar oss ikke fra ansvaret for å beskytte dem og deres rett til å ytre seg, sier han.

Rustet for uroligheter

Spurkland sier Oslo-politiet vil være til stede på Eidsvolls plass lørdag med et godt antall politifolk som er rustet for å håndtere uroligheter. Det vil være både uniformert politi og sivilt politi til stede. I bakhånd vil Oslo-politiet ha det Spurkland kaller de skarpe ressursene, i tilfelle situasjonen eskalerer. Vel så viktig, ifølge Spurkland, er den dialogen politiet har med de aktuelle grupperingene av demonstranter og motdemonstranter på forhånd og undeveis.

- Vår appell til begge parter er at de ytrer seg innenfor de spillereglene som gjelder. Vold og skadeverk er ikke en del av dette, og det er heller ikke tillatt å hindre andres ytringer, sier Spurkland.

Motdemonstranter kastet stein og egg

På Festplassen i Bergen tok motdemontranter seg forbi sperringene og kastet stein og egg både mot Sian-medlemmer og politiet. Politiet i Bergen tok i bruk tåregass. Oslos politimester Beate Gangås skriver i en kronikk i Aftenposten torsdag at hun forstår kritikken mot politiets bruk av tåregass og at politiet i Oslo i det lengste vil unngå å bruke dette virkemiddelet.

18 personer etterforskes for steinkasting, ordensforstyrrelser og stormingen av Sians stand i Bergen, opplyser Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for Bergen, Askøy og Øygarden til Bergens Tidende.

Sian: - Ikke noe provoserende ved det jeg sa

Sian-leder Lars Thorsen avviser overfor Nettavisen at de er ute etter å skape bråk:

- Det er bare tøys. Det er ikke noe provoserende ved det jeg sa i Bergen. Man må kunne redegjøre for de faktiske forhold om islam og innvandringen, sier Thorsen og hevder regjeringen selv må ta ansvaret for innvandringspolitikken, eller med hans egne ord; «for å ha importert en bøling med voldsvillige adidasriddere», et begrep han også har brukt i Facebook-invitasjonen til demonstrasjonen.

Kritiserer politiet

På spørsmål fra Nettavisen om Sian har hatt en god dialog med politiet i forkant, svarer Thorsen nei. Han bekrefter at det har vært en dialog, men gir politiet skylden for at Sians lydanlegg ble borte under en Sian-demonstrasjon på Furuset i Oslo 15. august, en demonstrasjon politiet så seg nødt til å avbryte da rundt 50 motdemonstranter skapte uro.

- Oslo-politiet er flinke til å denge barbarer, men det er de operative gutta på bakken. Det er likevel kulturnazistene som bestemmer, er Thorsens beskrivelse av fotfolk og ledelse i Oslo-politiet.

Politiet: God planlegging

Kai Spurkland sier til Nettavisen at de som ønsker å ytre seg mot Sian skal få likeverdige muligheter, men at politiet ikke vil tillate for eksempel sirenefunksjoner på megafoner brukt for å overdøve.

- Det er en krevende balansegang. Vi har gjort en god planlegging, og vi har lært av tidligere erfaringer. Jeg har grunn til å tro at demonstrasjonen foran Stortinget vil gå fredelig for seg, sier politiadvokaten.

Sians leder og nestleder ble tiltalt for hatefulle ytringer etter en demonstrasjon foran Stortinget høsten 2018. Det endte med domfellelse for lederen, mens nestlederen ble frikjent i lagmannsretten. (Se rammesak).

Fakta Dette er Sian ↓ Stopp islamiseringen av Norge (Sian) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk. Grupperingens leder er Lars Thorsen. Thorsen ble i 2019 dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer. Bakgrunnen var en demonstrasjon foran Stortinget i september 2018, der det ble delt ut løpesedler og holdt appeller. Også nestleder Fanny Bråthen sto tiltalt for flere brudd på den såkalte rasismeparagrafen, men hun ble frikjent i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten anket frikjennelsen, men lagmannsretten kom til at ytringene var innenfor grensene og ikke brudd på straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Med henvisning til Lekeberg i Sverige omtalte hun i sin appell innvandrere blant annet som "morderzombier" og " seksualpredatorer". (KIlde: Lovdata, Rett24.no, Filter Nyheter)

