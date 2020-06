Sian-leder pågrepet for å ha sprayet gutt i ansiktet

Lederen av Stopp islamiseringen av Norge ble pågrepet lørdag etter å ha sprayet en 16-åring i ansiktet med forsvarsspray.

Episoden fant sted i Drammen sentrum lørdag etter at leder Lars Thorsen og to andre Sian-medlemmer hadde delt ut materiale for den islamkritiske organisasjonen, ifølge Drammens Tidende.

Da Thorsen var på vei over bybrua, skal en 16 år gammel gutt ha forsøkt å nappe til seg papirene. Sian-lederen reagerte med å spraye gutten med en spray med farge. Gutten fikk merker i ansiktet og på klærne, og sprayen skal ha gitt ham svie i øynene.

Politiet var til stedet for å følge Sian-markeringen. Thorsen ble straks pågrepet og siktet for kroppskrenkelse.

– Det er selve bruken av sprayen. Det er ikke lovlig å bruke den slik, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt.

Thorsen selv sier til avisen at han ikke anger, og at kjernen i saken handler om hvem som angrep hvem.

– Jeg nøytraliserte ham på den mest humane måte jeg kan, med lovlig forsvarsspray. Han var heldig som slapp å gå hjem med tennene i en plastpose, sier han i en epost til avisen.

(©NTB)