Sian-leder slått ned under demonstrasjon

Flere personer hoppet over sperringene.

Midt under demonstrasjonen, ble Sian-leder Lars Thorsen angrepet av en fire-fem ungdommer, melder Bergensavisen.

Se NTB-videobilder av hendelsen øverst i saken.

TV-bildene viser at politiet fikk fart på seg, og gikk til pågripelse av flere unge menn etter det voldelige angrepet, melder avisen.

Politiet pågriper en av personene som angrep Sian-lederen. Foto: Magne Turøy (Bergensavisen)

Sian har nå pakket sammen og demonstrasjonen er over:

– De valgte å avbryte markeringen. Det var en del stein og eggkasting og noen som brøt sperringene, sier politiets operasjonsleder Per Algrøy til BA.

Har du video av angrepet, som Nettavisen kan bruke? Send gjerne hit.



– Taleren virket omtåket og lå nede på bakken i noen minutter før han reiste seg, melder BAs utsendte.

NTBs bilder fra stedet viser at Thorsen geleides bort av politiet fra podiet, mens det ser ut som han blør fra hodet. Skadeomfanget er foreløpig uvisst.

Sian-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Sians markering på Festplassen lørdag. Foto: Eivind Senneset (NTB scanpix)

Sian-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Sians markering på Festplassen lørdag. Foto: Eivind Senneset (NTB scanpix)

Ifølge Bergens Tidende skal det ha oppstått fullstendig kaos på stedet.

Motdemonstrantene som forble på riktig side av gjerdet ble sprayet med det som trolig er tåregass, melder avisen.

Videobilder fra NTB viser at politiet tar på seg gassmasker noen minutter etter at angrepet var over.