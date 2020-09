Sian møtt av støyende motdemonstranter på Hamar

Motdemonstranter trommet på barrikadene, viste fingeren og ropte slagord for å overdøve Sian-markeringen på Østre Torg på Hamar.

Markeringen startet klokka 13 ved at Sian-leder Lars Thorsen holdt en appell der han snakket om det gruppen kaller islamproblemet. Han kritiserte samtidig politiet for å tillate ordensforstyrrelser og motdemonstrantene for å utsette Sian for «støyterror».

Sian står for Stopp islamiseringen av Norge.

Disse uttalelsene til Lars Thorsen under «Debatten» skapte stor harme:

Det var satt opp barrikader for å holde Sian og motdemonstranter fra hverandre, og politiet hadde møtt mannsterkt opp.

Motdemonstrantene ropte slagord, viste fingeren, trommet og ristet i barrikadene og spilte på trompet og blokkfløyte for å overdøve Sian-lederen.

