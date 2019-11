SIAN-profil Arne Tumyr sier han kommer til å brenne Koranen igjen

SIANs frontfigur Arne Tumyr sier til Agderposten at han kommer til å brenne Koranen på nytt. – Dette er bare begynnelsen, sier Tumyr til avisen.

Lørdag for en uke siden satt SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på en Koran under en demonstrasjon i Kristiansand.

Nå sier Tumyr at han kommer til å gjøre det igjen.

– Ja, absolutt. Dette er bare begynnelsen på en frihetsbevegelse. Den handler om retten til å drive religionskritikk, sier Tumyr til Agderposten.

Han sier til avisen at det å brenne Koranen ikke er det han har mest lyst til.

– Det jeg helst ønsker, er å sitte sammen med folk og diskutere argumenter og fakta. Men det er ingen som vil eller tør, sier Tumyr til avisen.

Han sier at grunnen til at de brant boken var for å «vekke folket».

Det var under en SIAN-demonstrasjon i Kristiansand lørdag 16. november at organisasjonen hadde varslet at de kom til å brenne en Koran. Det fikk de beskjed av politiet om at de ikke fikk lov til. Tumyr kastet derfor et eksemplar av Koranen i en søppelkasse isteden.

Sians frontfigur Arne Tumyr, her i en politibil etter demonstrasjonen i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Rett etter dette satt SIAN-leder Lars Thorsen fyr på et annet eksemplar av Koranen.

Fem motdemonstranter og ett SIAN-medlem ble innbrakt til politiarresten etter demonstrasjonen, blant annet for å ha forstyrret ro og orden og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

Saken har skapt reaksjoner over hele verden. NRK meldte i helgen om at flere oppfordrer til boikott av Telenor og andre norske selskaper.

– Vi har registrert reaksjonene i sosiale medier i Pakistan, skrev kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en e-post til NRK.

Norges ambassadør til Pakistan ble lørdag kalt inn på teppet etter SIANs brenning av Koranen.

– Norges ambassadør ble i dag kalt inn til utenriksdepartementet for å formidle den dype bekymringen hos regjeringen og folket i Pakistan etter skjendingen av Koranen i Kristiansand, skrev Pakistans utenriksdepartement i en pressemelding lørdag.

