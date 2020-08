Sian til politiet under angrepet: – Skyt dem for faen, så lærer dem!

En video publisert på Facebook viser minuttene før, under og etter angrepet fra Sian sitt perspektiv.

– Vi får se da, om politiet gjør jobben sin.

Det sier Sian-leder Lars Thorsen i en live-sending han startet fra sin Facebook-profil minutter før han begynte på talen sin fra Festplassen i Bergen lørdag. Deretter ber han det som tilsynelatende er et kvinnelig Sian-medlem om å fortsette streamen.

13 minutter senere blir Thorsen angrepet av en gjeng ungdommer, mens direkteoverføringen på Facebook fremdeles pågår.

– Nå kommer dem. Her blir det krig. Her er det full krig, kommenterer kvinnen.

– Skyt dem da for faen, så lærer dem. Skyt dem! Skyt dem med gummikuler! fortsetter hun.

Se hele klippet i videovinduet øverst i saken. (Spill av i fullskjerm for bedre lesbarhet)

– Dette er livsfarlig

Tre menn er siktet for angrepet på Sian-leder Lars Thorsen. Søndag ettermiddag er de blitt løslatt mens etterforskningen pågår, melder NRK.

I Sian sitt klipp utbroderer kvinnen overfor seerne av overføringen hva hun mener med «skyt dem»:

– Når jeg roper skyt dem, så er det at det er masser av spesielt muslimske menn, dem har samla seg i … i svære gjenger, dette er livsfarlig. Jeg er veldig urolig for vi som står for ytringsfriheten. Dette er nye Norge, hevder kvinnen videre.

Les også: Listhaug om Sian-demonstrasjonen: – Svenske tilstander

Hun roper deretter:

– Nå må dere ut folkens! Dere må vekk fra tastaturet! Dere må komme og støtte oss. Dere må vise islams tilhengere hvem som eier Norge. De må skytes. Deporteres. De må skytes med gummikuler. Nå er det krig, sier kvinnen.

Etter hvert blir tiraden i større og større grad rettet mot politiet:

– Skyt da! Politiet har ikke bevæpnet seg. Dem kommer fra alle kanter. Nei, men, så se til helvete og skyt svina da! Med gass eller gummikuler! Dette er jo livsfarlig, dem tåler det jo!

– Hva feiler det dere? Dem ler jo av dere. Dere må jo sette dere i respekt. Dere har ikke voldsmonopol lengre. Skjønner dere det?

Se og hør deler av kvinnens tirade mot politiet her:

Demonstrasjonen avsluttes

Etter hvert går det opp for kvinnen at demonstrasjonen er i ferd med å avsluttes:

– Vi er ikke ferdige, vi!

– Nei, men Lars (Sian-lederen, journ.anm.) må på legevakta eller sykehuset, sier en annen stemme.

– Tok dem han så jævlig? spør kvinnen, og trekker tilbake mot Sian-lederen.

Les også: Byrådsleder i Bergen ber om møte med politiet etter lørdagens uroligheter

Her fortsetter hun tiraden mot politiets innsatsleder:

– Der står han. Der står lederen. Dere gjør faen ikke jobben deres! Er dette målet eller? Se på gutta dine, som står der ute. Dem er i mindretall, dem blir drept, hvis mobben går på!

Deretter setter kvinnen seg i en bil, og blir eskortert av politiet til Bergen legevakt, med en blødende Lars Thorsen bak rattet. Det kvinnelige Sian-medlemmet kommer med en siste kommentar om motdemonstrantene på Festplassen:

– Det er hjerteskjærende å se alle disse unge jentene våre. Som står der og skriker etter sin egen underkastelse og utslettelse. Dem er jo programmert. Det er trist. Når etisk norske jenter kaster (utydelig) på meg, viser meg fingeren og skriker hore … etisk, norske jenter, da er dem ikke norske lenger, sier kvinnen kort tid før sendingen avsluttes.

Økt beredskap

I etterkant av demonstrasjonen samlet en rekke ungdommer seg foran politistasjonen i Bergen Sentrum, og politiet plasserte ut styrker for å beskytte bygningen.

– Det har sammenheng med markeringen på Festplassen og ting som har skjedd etter den markeringen, opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Les også: Tre menn siktet for angrep på Sian-leder

Innsatslederen sier at politiet valgte en «passiv framgangsmåte» under demonstrasjonen, men politiet har fått kritikk for bruk av tåregass og pepperspray mot demonstrantene.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har brukt virkemidler for å ivareta vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre. En passiv tilnærming betyr at vi har trukket oss lenger og lenger tilbake, sier Skeie.

Les også: 15 personer anholdt i forbindelse med Sian-markering i Bergen

Han opplyser at politiets oppgave under demonstrasjonen har vært å sikre ytringsfriheten og sørge for at ingen kommer til skade.