Siden 2011 har denne dammen skapt stor splid - nye satellittbilder setter fart på ryktene

Etiopia avviser at de har begynt fylling av en omstridt gigantdam i Nilen. Den har blitt møtt med motstand fra Egypt og Sudan og skapt økt spenning i regionen.

Avvisningen kommer etter at flere medier meldte at fyllingen hadde begynt.

Etiopias vannminister Seleshi Bekele sa i en TV-sendt uttalelse at byggingen av demningen og fyllingen med vann går hånd i hånd. Satellittbilder viste også økte vannmengder i dammen.

Men ministeren sier nå til nyhetsbyrået AP at han er blitt misforstått og at den økte vannmengden skyldes store nedbørsmengder som har gjort at mer vann renner inn i dammen enn ut.

Meldingene om dammen kommer dagen etter at den siste forhandlingsrunden med Egypt og Sudan brøt sammen.

Egypt og Sudan hevder at den store demningen Etiopia har bygd, utgjør en eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevannsforsyningen i de to landene. Byggingen har forårsaket uenighet siden den startet i 2011.

Prosjektet er en viktig del av Etiopias plan om å bli Afrikas største strømeksportør.

Den blå Nil har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia og møter Den hvite Nil i Sudan. Derfra fortsetter Nilen gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

97 prosent av ferskvannet i Egypt kommer fra Nilen, og landet har derfor protestert helt siden Etiopia lanserte prosjektet, som har en prislapp på rundt 45 milliarder kroner.

