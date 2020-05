Sidsel Wold ofrer sannheten på alteret for prestisjefylt jobb som Teheran-korrespondent.

Iranere trenger noen som får deres stemmer ut. NRKs Sidsel Wold er ikke svaret, mener Mina Bai.

I en reportasje på Urix 27. mai spaserer NRKs Sidsel Wold gjennom en park. En mann sitter på en benk med konas hode i fanget. Om man ikke visste bedre ville man trodd dette var Paris.

Det er Teheran. Sikkert det rike ambassadestrøket nord i Teheran, der privilegerte, rike mennesker lever gode og stille liv.

Les også: Hva i all verden er det NRK driver på med i Istanbul?

Mer en illusjon enn en illustrasjon

Dette presenteres for det norske folk som en illustrasjon på «det daglige livet» i Iran.

Videre viser hun oss en ung iransk kvinne med en kronisk sykdom. Kvinnen sitter uten hijab i hjemmet sitt og klager på sanksjonene fra det internasjonale samfunnet.

Den samme jenta ville fått bot og all verdens straff for å vise håret og være utildekket i en reportasje i Iran.

I Iran gjelder obligatorisk hijab-lov for kvinner, og kvinner kommer daglig i konflikt med regimets moralpoliti. Strenge straffer venter de som trosser påbudet. Men så lenge hun omtaler amerikanske sanksjoner i kritiske ordelag, så tillater regimet dette.

Les også: «Rebelske» kvinner i Iran løsner på hijab-snippen og tyr til sminke

NRK og Sidsel Wold er tross alt med på en kampanjereportasje mot amerikanske sanksjoner. Men de unnlater å nevne at mat og medisiner er unntatt fra amerikanske sanksjoner. Amerikanske myndigheter har presisert dette mange ganger, men NRKs team gidder ikke en gang å sjekke dette. Iallfall ikke å nevne det.

Regimet har regien

Teheran-korrespondenten prater med en lege. Det er visst meningen at vi skal tro på legen som sier at det ikke finnes medisiner. Alt dette er nøye regissert av regimet, som en del av deres propagandastrategi for å sette Iran i et positivt lys, eller i en offerrolle, og tilsvarende; USA og vesten i et negativt lys.

Korrespondenten nevner ikke noe om korrupsjonssaker eller hamstring av medisiner som regimets egne ansvarlige er sterkt involvert i.

Korrupsjon er nemlig et gigantproblem, og slike korrupsjonssaker, med svimlende milliardbeløp, er nesten daglig på iranske nyheter. Nøkkelpersoner knyttet til regimet hamstrer medisin og selger dem mange ganger dyrere på svartebørsen.

I april skrev iranske aviser om cirka 4,8 milliarder dollar som ble «borte».

Les også: Tusen takk, president Trump!

Koselige Iran

Det er nemlig slik NRK ønsker å presentere Iran, og regimet tillater henne det. For regimet vil også vise verden at Iran er et koselig land. Et koselig land som lider uskyldig kun på grunn av vestlige sanksjoner. Et stort propagandaapparat jobber nettopp for at vi i vesten skal tro at det er slik det er. Men virkeligheten for iranere flest er totalt annerledes.

Sidsel Wold ofrer sannheten på alteret for prestisjefylt jobb som Teheran-korrespondent.

De reportasjene hun sender fra Iran er kontrollert av regimet - og ergo regimevennlige. All filming trenger nemlig tillatelse fra regimet. Hun vet veldig godt at dersom hun lager én eneste kritisk reportasje, vil hun miste tillatelsen.

Les også: Propaganda som det eneste ekte er livsfarlig

Hun og NRK misliker tross alt Trump og amerikanske sanksjoner, men er jobben hennes virkelig å vri og vrenge på sannheten og gi feil bilde av et lidende folk under et brutalt diktatur?

Reportasjene som mangler

Da iranere i november i fjor tok til gatene for å protestere mot regimet, ble ifølge Reuters 1500 mennesker drept av regimet. Over 7000 mennesker ble arrestert under protestene.

Det ble ingen reportasje om dette i Urix.

Her kan du lese flere innlegg av Mina Bai.

Det iranske folket tok til gatene i januar da den iranske revolusjonsgarden skjøt ned et passasjerfly nær Teheran. Regimet holdt på å forberede seg på angrep på amerikanske mål i Irak. 176 uskyldige mennesker ble drept sittende på et fly, av to raketter skutt av revolusjonsgarden. Iran nekter fremdeles å gi fra seg den svarte boksen.

Ingen reportasje om det hos Urix heller.

Da studenter demonstrerte mot dette i januar, ble de arrestert. Det var disse studentene som modig nektet å trå på mange meter lange amerikanske og israelske flagg som regimet hadde fått tegnet på gata. Studentene ville sende sitt budskap til verden: «Det er ikke USA eller Israel de er sinte på».

Les også: Trump med støtteerklæring til det iranske folk - på persisk

Det var nemlig president Trump som retwitret deres video, og viste støtte til dem med en persisk twitt. Tweeten satte rekord i antall likes på persisk.

Ingen reportasje om dette hos Urix heller.

Pengestrømmen som ikke nevnes

Sanksjonene tærer selvsagt på økonomien. Men kampanje-reportasjene fra NRK har kritisk søkelys kun mot amerikanske sanksjoner. De forteller ikke om de mange milliarder dollar iranske penger som ble brukt til å finansiere regimet i Syria, i Jemen, terrorgruppen Hizbollah i Libanon eller Hamas i Gaza og PMF-militser i Irak.

NRK-reportasjen viser Obama som sender sin varme nyttårstale til iranerne, men sier ikke hvor mye iranerne misliker mannen for å ikke ha støttet den iranske grønne revolusjonen i 2009. Obama overså frihetsropet fra millioner av iranere og dysset ned snakk om menneskerettigheter.

Han var opptatt av atomavtalen og privilegiene han skulle gi til presteskapet. Denne måneden sa en parlamentsmedlemm at Iran har brukt cirka 20-30 milliarder dollar bare i Syria.

Les også: Sahar, den iranske jenta som var villig til å dø for fotball

Under demonstrasjonene i november ropte iranere ut på gata: «Nei til Libanon», «Nei til Gaza», «Ja til Iran». Sannheten er at iranere lenge har vært boikottet av regimet før de ble boikottet av USA.

Luksus for mullaene og militæret

Iranske oljepenger går uansett til det militære imperiet til mullaene i regionen - og til regimets menn i revolusjonsgarden og deres liv i luksus.

Mange iranere har for lengst gitt opp vestlige medier som NRK og deres korrespondenter.

Regimevennlig propaganda på statskanaler er det siste de trenger.