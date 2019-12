Signalfeil på Gardermobanen rammet flytoget

Det var onsdag morgen forsinkelser og innstillinger på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn på grunn av signalfeil, meldte Bane Nor.

Klokka 09.39 melder Bane Nor at feilen er rettet.

«Signalfeilen mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger», heter det på selskapets nettsider.

- Vanskelig å si når feilen blir rettet

- Det skyldes en signalfeil mellom Lillestrøm og Kløfta. Det er vanskelig å si når feilen blir rettet. Det kan være slik at når de først finner feilen, så vil det ta kort tid å rette den, uttalte pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB like før klokken 9.

Se oppdaterte trafikkmeldinger på banenor.no

Flytoget som går mellom Drammen og Gardermoen, gikk som vanlig, fordi de hadde muligheten til å dirigere trafikken annerledes, opplyste Wang.

Regiontoget mellom Oslo og Trondheim var også berørt av signalfeilen.

Forsinkelser også på Gjøvikbanen

Bane Nor meldte onsdag morgen også om forsinkelser på Gjøvikbanen mellom Nittedal og Hakadal. Her var det feil på en sporveksel ved Åneby som var problemet.