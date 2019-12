Signaliserer tiltale mot Trump: - Det har klikket for dem

Demokraten Nancy Pelosi signaliserer tiltale og riksrett mot president Donald Trump. - Det har klikket for dem, skriver presidenten på Twitter.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, ber om at det utarbeides en tiltale i riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

– Det som står på spill, er demokratiet vårt. Presidenten gir oss ikke noe annet valg enn å gripe inn når han enda en gang forsøker å korrumpere valget for egen vinnings skyld, sier Pelosi.

Se video av hennes pressekonferanse torsdag øverst i saken.

Pelosi har nå bedt om at det blir utarbeidet et utkast til tiltale i riksrettsprosessen.

Det betyr at det kan ligge an til avstemning om riksrett allerede før jul.

Les også Journalist fikk sparken etter Trump-artikkel

- Trump gir oss ikke noe annet valg enn å gjøre noe, sa Pelosi på pressekonferansen.

- Ingen er over loven, sa Pelosi.

At hun nå ber om at det utarbeides en tiltale i riksrettsprosessen mot president Donald Trump, betyr at det mest sannsynlig går mot en riksrettssak.

- Donald Trump gir oss ikke noe valg. Ingen er over loven, sier Nancy Pelosi. Foto: REUTERS/Erin Scott

Pelosi var tidligere imot å fortsette riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høringsrundene som nå er gjennomført, ser det ut til å være uunngåelig.

Pelosi møtte onsdag sine partifeller bak lukkede dører og spurte dem «Er dere klare?» Svaret var et rungende «ja», ifølge dem som var til stede i rommet, skriver nyhetsbyrået AP.

Les: Riksrettsrapport: Overveldende bevis for at Trump har misbrukt embetet

I en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere i uken med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt.

Les også - Donald Trump og Melania bor i forskjellige etasjer i Det hvite hus

Trump: - Det har klikket for dem

Trump er på torsdag ute og kommenterer riksrettsprosessen.

- Det har klikket for dem, skriver han om demokratene.

- De har ikke ikke noe grunnlag for å stille meg for riksrett, og de nedverdiger vårt land. Men ingenting betyr noe for dem, fordi det har klikket for dem. Derfor sier jeg hvis dere skalt stille meg for riksrett, så gjør det nå, raskt, så vi kan ha en rettferdig rettssak i Sentatet, slik at landet vårt kan komme tilbake i gang igjen. Vi vil da få Schiff, Bidens og Pelosi og flere til å vitne, og vil da avsløre, for første gang, hvor korrupt vårt system virkelig er. Jeg ble valgt for å «Clean the Swamp», og det er det jeg skal gjøre, skriver presidenten på Twitter.