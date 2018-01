Sigvart Dagsland har store bruddskader

Det forteller hans manager Jan Sollesnes.

Artisen Sigvart Dagsland og to bandkolleger frontkolliderte med en bil på vei hjem fra en konsert på Rena tirsdag kveld.

Prognosene skal være gode for de tre mennene, som ble hardt skadet, skriver VG Nett.

- Omfattende operasjoner

– Både de to andre og Sigvart har vært igjennom omfattende operasjoner. Han har store bruddskader, som det vil ta tid å hele, men det viktige er at prognosene for bedring er gode, forteller manager Jan Sollesnes til avisen.

Manageren forteller at Dagsland er takknemlig for hjelpen han har fått på sykehuset.

Alle nødetater rykket ut

Nettavisen har vært i kontakt med Sollesnes, som sier han ikke har noe mer å tilføye.

Innlandet politidistrikt meldte om ulykken tirsdag klokken 21.51, og samtlige nødetater rykket ut til stedet. Ulykken skjedde i krysset ved avkjøringa til Romedal sentrum på rv. 3, omkring 2,5 kilometer fra E6, skriver Østlendingen.

Måtte avlyse



Torsdag skulle Dagsland opptre på Hamar, og fredag skulle han ha konsert i Sarspsborg.

Sigvart Dagsland er sanger, pianist, komponist, tekstforfatter og arrangør og har gitt ut en rekke album. Han fant Spelemannsprisen i 1990 for albumet Alt eg såg. Han er gift med Karoline Krüger. I 2014 var han med i TV 2-programmet Hver gang vi møtes. Dagsland har hatt et travelt turneprogram etter lanseringen av den nye platen Røst i 2016.

Mest sett siste uken