Siktede i Nittedal-drapet leide bolig av avdøde

Det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiets etterforsking av drapet i Nittedal fortsetter fredag, med både teknisk og taktisk etterforsking.

Fredag morgen oppgir politiet også nye opplysninger om relasjonen mellom den avdøde mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som er siktet for drapet.

- Avdøde er involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier. Vi kan ikke gi noen ytterligere opplysninger om relasjonen mellom avdøde og siktede, eller leieforholdet, forteller politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Siktede ble avhørt av politiet torsdag kveld. Da skal han forklart seg, men politiet vil enda ikke gå ut med hva som kom frem.

- Siktede er begjært varetektsfengslet, og begjæringen vil bli behandlet av retten i dag, sier Gravås videre.

Den avdøde ble meldt savnet onsdag kveld, og politiet satte nokså raskt i gang arbeidet med å finne ham. Den siktede mannen skal i løpet av natten ha blitt avhørt som vitne.

Det var rundt 05.30-tiden at politiet, på bakgrunn av etterforskingen, fant avdøde i en bil som sto på en parkeringsplass i Nittedal. Denne bilen eies av den siktede mannen.

- Motiv og bakgrunn for hendelsen er noe av det politiets etterforsking skal søke og avdekke. Av hensyn til etterforskingen, og faren for bevisforspillelse, er det for tidlig å gi noen detaljer i dag, sa Gravås til Nettavisen torsdag.