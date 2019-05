Siktelsen i Ski-bombesaken er utvidet til å gjelde terrorbombing

Siktelsen mot mannen i 40-årene som skal ha sendt en bombe til politiet i Ski i desember i fjor, er utvidet til også å gjelde terrorbombing.

Det kom fram under fengslingsmøtet i Follo tingrett fredag, skriver Østlandets Blad. Utvidelsen omfatter også åtte tilfeller av skadeverk og overvåking.

Mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, bekrefter overfor Dagbladet at siktelsen er utvidet.

Mannen var opprinnelig siktet for drapsforsøk etter at han skal ha sendt en hjemmelaget bombe til politiet i Ski i desember i fjor. Bomben var adressert til Lørenskog politistasjon, men endte opp i Ski fordi all post til Øst politidistrikt tas imot og sorteres der.

Politiet har tidligere uttalt at det var snakk om en skarp, reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker.

Den siktede er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol. Mannen nekter imidlertid for å ha noe med bomben å gjøre.