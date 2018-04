Siktet etter Vestli-skyting avhøres, politiet vurderer varetekt

Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk på Vestli i Oslo lørdag kveld, ble avhørt av politiet mandag ettermiddag.

– Han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk og vi utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser. Det viktigste for oss er å få avhørt ham i dag. Så vil ansvarlig for påtale vurdere varetektsfengsling etter det, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til NTB.

I og med at det er 1. mai på tirsdag, vil en eventuell fremstilling for varetekt ikke kunne skje før på onsdag, legger hun til.

Politiet opplyser at den pågrepne mannen er norsk statsborger og at de knytter ham til et kriminelt miljø i Oslo.

– Vi undersøker også om denne skytingen er gjengrelatert. Vi etterforsker for fullt nå, både taktisk og teknisk, sier seksjonslederen.

Hun understreker at politiet ser veldig alvorlig på hendelsen.

– Vi oppfordrer folk som har opplysninger om å ta kontakt med politiet snarest mulig. Vi håper at alle kan bidra sammen for å oppklare dette og at de som har informasjon i saken tar kontakt. Det kan være noen små brikker som mangler før vi kommer et skritt videre, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem.

(©NTB)

