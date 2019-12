Siktet for å ha voldtatt kvinne på åpen gate i Oslo - én uke etter at han ble løslatt

En mann i 20-årene er siktet for å ha voldtatt en kvinne i Oslo tidligere i desember. Uken før ble han pågrepet for et annet tilfelle, men ble sluppet fri.

Ifølge siktelsen ble kvinnen truet med kniv og voldtatt gjentatte ganger på Majorstuen i Oslo natt til 8. desember. Mannen, som er fransk statsborger, har erkjent å ha hatt samleie med kvinnen, men hevdet at det var frivillig. Dette avfeide retten som lite troverdig. Les også Realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt Han er nå varetektsfengslet i fire uker, og retten har lagt vekt på at mannen er bosatt i Frankrike, og at det derfor er en fare for at han rømmer landet dersom han slippes fri. Én uke før hendelsen på Majorstuen ble mannen pågrepet av Øst politidistrikt etter å ha plaget en kvinne i Lillestrøm i 15 timer, ifølge TV 2. Mannen skal først ha blitt invitert inn i boligen sammen med en felles venn, før han så satte seg på toalettet for å onanere. Kvinnen bad ham om å gå, men han nektet. Han kom senere tilbake og banket på vinduet og sendte SMS'er. Les også: - Kvinne hadde sex med gutt (14) hun traff på Snapchat Etter at han ble pågrepet av politiet, utførte Kripos en bakgrunnssjekk på mannen. Mannen hadde en rekke voldtektsdommer bak seg og ble beskrevet som voldelig, farlig og mulig bevæpnet. Kripos advarte politiet om å slippe mannen fri, ifølge TV 2, men han ble likevel løslatt. Én uke etterpå ble han altså pågrepet for voldtekten i Oslo. Øst politidistrikt skriver i en epost til TV 2 at «de gjorde alt etter boka» og at de «ikke kunne gjort noe som helst annerledes». (©NTB)

