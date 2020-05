Siktet mann i Hagen-saken framstilles ikke for varetekt lørdag

Mannen i 30-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, blir ikke framstilt for varetektsfengsling lørdag.

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB lørdag morgen.

– Det blir ikke fengslingsmøte i dag, men et avhør, skriver han i en SMS.

Den siktede mannen ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld. Hans forsvarer har tidligere bekreftet til NTB at hans klient har en form for relasjon til Tom Hagen, som også er siktet i saken.

