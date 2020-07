Siktet mor avhørt i Lørenskog-saken

Søndag ble det gjennomført avhør av moren som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog 19. juli.

- Hennes status som siktet i saken er ikke endret etter avhøret. Av hensyn til etterforskingen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om hva som fremkom av opplysninger i avhøret, heter det i en uttalelse fra Øst politidistrikt og politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim mandag morgen.

Politiet mistenker ikke flere gjerningspersoner i saken.

Av hensyn til de pårørende ønsker ikke politiet å uttale oss om dødsårsak, mulig hendelsesforløp eller motiv.

Det var søndag 19. juli ved 08.30-tiden at Nedre Romerike brann- og redningsvesen rykket ut på kontroll av et mulig branntilløp og fant to livløse småbarn og en kritisk skadet mor i en leilighet.

Det ble forsøkt livredning på barna, men deres liv sto ikke til å redde. Moren ble overført til Ullevål og senere Ahus. Først ble barnas far siktet i saken, men denne siktelsen ble frafalt etter kort tid. Mandag 20. juli siktet politiet barnas mor, en kvinne i 30-årene, for drap på sine to barn.

På grunn av kvinnens helsetilstand har det tatt tid før politiet kunne gjennomføre noe avhør.

Den siktede kvinnen ble underlagt prejudisiell observasjon før avhøret, melder Romerikes Blad.

Kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, fortalte til Romerikes Blad lørdag at det ikke var noen tvil om at kvinnens psykiske tilstand måtte vurderes, og at hun derfor ba retten om en prejudisiell observasjon