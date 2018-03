Siktet politiker mistenkes for overgrep på inntil 17 gutter

Etterforskningen av hordalandspolitikeren som er siktet for misbruk av to gutter er avsluttet. Politiet mistenker at han har forgrepet seg på inntil 17 gutter.

– Det har ikke vært sagt før, men alle de 10–15 er gutter er i barne- eller ungdomsskolealder. Mistanken dreier seg om overgrep eller seksuelle tilnærmelser, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Den foreløpige siktelsen gjelder ifølge avisen seksuell omgang med to gutter, som skal ha vært henholdsvis fem og seks-sju år gamle, da det angivelige misbruket startet.

– Jeg skal nå gå gjennom saken og sende den til statsadvokaten med politiets innstilling. Siktelsen kan bli utvidet med nye fornærmede, men jeg har ikke konkludert, sier Knutsen-Berge.

I Bergen tingrett ble det tidligere denne måneden bestemt at politikeren fortsatt skal holdes i varetekt. Han har sittet fengslet i snart ett år, mens saken har vokst til et omfattende kompleks.

Retten mener «den gjennomførte etterforskningen ikke har svekket mistankegrunnlaget mot siktede, tvert imot», noe mannens forsvarsadvokat ikke er enig i.

– Jeg mener noe av det som er kommet fram støtter vårt syn på saken. Jeg reagerer sterkt på at politiet har gått hardt ut, med uttalelser om et stort antall fornærmede som ikke er omfattet av siktelsen, sier advokat Eirik Nåmdal til avisen.

Klienten hans skal i mange år ha vært aktiv i flere frivillige organisasjoner. I 2002 ble han ifølge politiet domfelt for utuktig omgang med barn under 16 år.

