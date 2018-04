Siktet sykepleier i Bergen har jobbet siden 2016

En sykepleier som er siktet for å ha dopet ned fire pasienter, er varetektsfengslet i fire uker. Hun har jobbet i ulike institusjoner i Bergen siden 2016.

Pasientene ble sendt til Haukeland sykehus i helgen. Samtlige skal være skrevet ut igjen. Foreløpig er det ingenting som tyder på at de har tatt varig skade av neddopingen.

Søndag ble sykepleieren i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker, skriver Bergens Tidende.

Utleid vikar

Samtidig kommer det fram at kvinnen har jobbet i ulike institusjoner i Bergen siden 2016 gjennom vikarbyrået Smart Bemanning. Det er foreløpig ikke kjent om flere pasienter har blitt dopet ned.

[if !supportLists]– [endif]Bergen kommune har kontaktet meg for å få klarhet i hvilke andre institusjoner sykepleieren har vært utleid til siden hun begynte å ta ekstravakter her hos oss i 2016. Detaljene rundt dette vil bli nærmere klarlagt de neste dagene, sier daglig leder Katharine Gude Aspvik i Smart Bemanning.

– Dette er en forferdelig trist sak, legger hun til.

Erkjenner å ha gitt medikamenter

Den kvinnelige sykepleieren i 40-årene har ifølge sin forsvarer erkjent at hun har dopet ned fire pasienter ved Ladegården sykehjem i Bergen.

– Hun har erkjent å ha gitt pasientene medikamenter for å gjøre dem roligere. Hvilke medikamenter det dreier seg om, er kjent, men jeg vil ikke gå inn på detaljer, sier forsvarer Gisle Didriksen.

Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven, ifølge politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt.

