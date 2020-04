Silikonimplantater skal ha stoppet pistolkule og reddet kvinnes liv

En kvinne overlevde et skudd på nært hold, noe kanadiske leger tror hun kan takke silikonen i brystene sine.

Det skriver blant annet CNN, etter at en saksstudie ble publisert i det medisinske tidsskriftet SAGE i forrige uke.

Der beskriver legene hvordan et silikonimplantat deflekterte en kule vekk fra en 30 år gammel kvinnes vitale organer.

Hendelsen, som skjedde i Toronto i Canada i 2018, er en av ytterst få episoder i medisinsk historie hvor et brystimplantat har vært med på å redde en pasients liv. Det er derimot første gang et silikonimplantat har gjort det, ifølge kirurg Giancarlo McEvenues uttalelser til CNN.

- Traumeteamet i sjokk

Legene forklarer at silikonimplantatet mest sannsynligvis var ansvarlig for å deflektere kulens bane - noe som til slutt reddet kvinnens liv.

Selv om de eksakte detaljene rundt skytingen er uklare, skal pasienten ha gått inn på et lokalt akuttmottak og spurt om hjelp etter å ha blitt skutt i brystet.

- Hun snakket - traumeteamet var i sjokk over hvor bra hun hadde det. Inngangen på såret fra kulen var på venstre bryst, men ribbeinsbruddet var på høyre side, sa McEvenue.

Han forklarte at kulen først kom inn i huden på venstre side, og rikosjetterte deretter over brystbenet inn i høyre bryst og brakk ribbeinet hennes på høyre side.

- Implantatet forårsaket endringen i kulens bane, sa kirurgen.

Kunne vært livstruende

Kvinnen fikk et skuddsår, knuste ribbein og ødelagte implantater, men var ellers i bemerkelsesverdig god behold.

- På venstre side har man hjerte og lunger. Så hvis kulen hadde gått inn litt høyere, hadde hun fått vesentlig mer alvorlige, og kanskje livstruende, skader, la McEvenue til.

Legene fant en hard, kuleliknende gjenstand i kvinnens høyre, nedre fremre brysthulevegg.

Pasienten ble senere evaluert og utskrevet av traumteamet, men verken skytevåpenet eller skytteren har blitt funnet siden.

Det finnes to typer brystimplantater som er godkjent for salg i USA. De har begge et ytre skall av silikon, men den ene er fylt med saltvannsløsning og den andre med silikongelé.

De kan variere i størrelse, skalltykkelse og skalloverflatestruktur og form, og implanteres vanligvis for å øke bryststørrelsen eller for å gjenoppbygge brystvev. Dette for eksempel etter en mastektomi (kirurgisk fjerning av bryst) eller skade på brystet.

