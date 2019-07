Silje (43) omkom i Italia

Silje Fismen, bosatt i Tromsø og ansatt på UNN, omkom da hun ble truffet av lynet.

(Nordlys): Hendelsen skjedde da Fismen deltok på et terrengløp i Nord-Italia lørdag kveld. 43-åringen var opprinnelig fra Bergen, men bodde i Tromsø og jobbet på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie, skriver UNN på sine nettsider.

– Dyktig kollega og god venn

Fismen har jobbet på UNN siden hun startet som lege i spesialisering på avdeling for klinisk patolog i 2003. Hun ble overlege ved samme avdeling i 2011. Hun har forsket ved siden av arbeidet på klinikken, og omtales som en ettertraktet foreleser.

På bakgrunn av sin kompetanse innen hudkreft, har hun også sittet i faggruppen for melanocyttisk patologi i Den norske patologforening i mange år.

– Silje har i hele sitt virke hos oss utmerket seg som en svært dyktig patolog. Hennes hovedfelt var hudpatologi, men hun hadde også solid kompetanse på mange andre områder, skriver UNN.

I tillegg til å være faglig svært dyktig, beskrives Fismen som et utpreget friluftsmenneske som formidlet sine opplevelser med stor og smittende entusiasme.

– Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn. Alle er sterkt preget av dette og vil savne henne sårt.

Rammet av kraftig uvær

Den tragiske ulykken skjedde klokken 19.51 lørdag kveld. Fismen deltok i det 121 kilometer lange Südtirol Ultra Skyrace, som starter og slutter i Bolzano i den autonome provinsen Syd-Tirol i Nord-Italia.

Om lag to tredjedeler ut i løpet ble deltakerne rammet av kraftig uvær. Ved fjellvannet Kratzberger See på over 2100 høydemeter, ble Fismen truffet av et lynnedslag. To andre deltakerne ble vitne til hendelsen, men det var ikke mobildekning i området.

De måtte derfor løpe i 30 minutter for å få tak i hjelp. Fismen ble deretter hentet med helikopter og fløyet til sykehuset i Bolzano, der hun ble erklært omkommet.

