Simen Bondevik (20) inn i partiet Sentrum

Simen Bondevik melder seg inn i partiet Sentrum, melder NRK.

Bondevik, som er barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, meldte seg ut av KrF nylig.

- Jeg ønsker ikke å være del av et parti som svikter klimastreikerne, som svikter barna i Moria, og som svikter LHBTI-personer og som også svikter samfunnsdebatten, sa Bondevik til NRK Dagsrevyen.

På sin egen Facebook-profil skrev 20-åringen også følgende:

- Etter retningsvalget har jeg prøvd i det lengste å se KrF som det partiet jeg ønsket at det skulle være. Det klarer jeg ikke lenger. Partiet har beveget seg for langt bort. Det handler ikke bare om den blå politikken KrF må ta ansvar for i regjering. Det handler om hvordan partiet selv plasserer seg i viktige saker. Det skremmer meg.

