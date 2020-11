Simen Bondevik melder seg ut av KrF

Tidligere leder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, meldte seg ut av partiet mandag. Han sier han ikke lenger kan stå inne for kursen partiet har valgt.

Bondevik mener partiet har tatt et kraftig steg til høyre – i kristenkonservativ retning – og ikke lenger kan anses som et sentrumsparti.

– Jeg ønsker ikke å være del av et parti som svikter klimastreikerne, som svikter barna i Moria, og som svikter LHBTI-personer og som også svikter samfunnsdebatten, sier Bondevik til NRK Dagsrevyen.

Han er ikke ferdig i politikken, men vil ikke kommentere om han har et annet parti i sikte.

Bondevik har også kommentert utmeldingen på Facebook-profilen sin.

- Etter retningsvalget har jeg prøvd i det lengste å se KrF som det partiet jeg ønsket at det skulle være. Det klarer jeg ikke lenger. Partiet har beveget seg for langt bort. Det handler ikke bare om den blå politikken KrF må ta ansvar for i regjering. Det handler om hvordan partiet selv plasserer seg i viktige saker. Det skremmer meg, skriver han.

Bondevik tilhørte rød side i retningsvalget til KrF høsten 2018 og ville at partiet med Knut Arild Hareide i spissen skulle mot venstre i politikken.

