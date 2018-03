«Siri» var bare 11 år da hun ble utsatt for seksuell trakassering

Først da hun gikk på ungdomsskolen klarte hun å fortelle det hun hadde opplevd på barneskolen.

(Firda): – Det eg hugsar best er ein episode frå 5. klasse. Ein dag heldt ein 10.-klassing meg opp mot veggen og spurde om vi skulle gå på dassen og knulle, fortel «Siri» som no er i 30-åra.

Ho kom tidleg i puberteten, og det syntest dei eldste gutane på skulen var veldig spennande.

– Det var mykje tafsing spesielt frå eldre medelevar. Eg vart ropt etter og kalla stygge ting som fitte og hore. Eg lo litt av det då, men etter kvart som ein høyrer det kvar dag byrjar ein å tru på det, seier «Siri».

Oppsøkte psykolog

Mobbinga og trakasseringa heldt fram i mange år, fortel ho.

– Eg var ganske langt nede, og eg skada meg sjølv.

Først då «Siri» gjekk i 9. klasse klarte ho å fortelje det til familien sin, men saka vart ikkje følgd opp vidare.

I vaksen alder har kvinna gått til psykolog. Hendingane frå skuletida har ho lagt bak seg, men dei har sett spor. Over 15 år etter slit ho framleis med sjølvbildet.

BLOGG: Ikke misforstå - #metoo kan gjelde alle, over hele landet

– Eg tenkte jo til slutt at det var meg det var noko gale med, men psykologen var klar og sa at eg ikkje skulle klandre meg sjølv. I dag har eg ein god tone med dei som gjorde dette mot meg. Dei er klar over at dei har behandla meg ufint og nokre av dei har også sagt unnskyld, fortel «Siri».

– Trakassering skjer overalt

Sjølv om ho meiner at metoo-rørsla er bra, er ho litt usikker på om det vil føre til varige samfunnsendringar.

– Eg synest det er flott at det blir sett fokus på, men samstundes opplever folk ting ulikt og ein har forskjellig syn på kva som er greitt og ikkje. Men eg håpar at kampanjen fører til at folk blir meir bevisst på at dette er noko som skjer overalt og at det må vere akseptert å seie ifrå, seier kvinna.

Firda kjenner identiteten til kvinna og «Siri» er ikkje hennar eigentlege namn. Vi har valt å anonymisere saka av omsyn til kvinna, og av omsyn til dei andre involverte.

Les flere saker fra Firda her!

Les flere sterke historier:

Mest sett siste uken