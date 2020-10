Siste korona-nytt fra Sverige: Folkhälsomyndighetene holder pressekonferanse

Folkhälsomyndighetene i Sverige holder pressekonferanse om korona statusen i landet.

Følg pressekonferansen direkte øverst i artikkelen.

I Stockholms-regionen har man bare utført smitte-tester i svelget. En ny studie fra Folkhälsomyndigheten viser at det ikke er nok for å kunne påvise eventuell covid-19-smitte, og at en slik test kan gi feil svar.

Derfor endres nå testene, skriver Aftonbladet.

Prøver skal nå tas ved svelge-, nese og spytt-tester.

- Forberedelsene er allerede i gang for å gå over til den anbefalte måten å teste på, der man kombinerer de tre, skriver Marcus Hagström ved presseavdelingen hos Karolinska Universitetssykehus.

Les også: Høie advarer: - 1,6 millioner nordmenn kan befinne seg i risikogruppen

Flere andre svenske regioner benytter seg allerede av den kombinerte test-formen. Statepidemiolog Anders Tegnell mener Stockholms testmåte så langt ikke har hatt store utslag.

- Det kan kanskje være enkelt-tilfeller, men det er nok få. Slik kan skje ved all prøvetaking, sier han til SVT.

Onsdag var det 107 355 smittede og 5929 døde i Sverige, opp sju fra dagen før.

Les også: Tegnell vurderer å slutte