Siste korona-nytt fra Sverige

De svenske helsemyndighetene holder pressetreff om koronasituasjonen i Sverige.

94 personer er rapportert døde med covid-19-smitte i Sverige siden fredag.

Over helgen er det også registrert 17.265 nye smittetilfeller. Totalen er nå oppe i 225.560, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

– I Sverige har vi veldig mange tilfeller per uke nå. Vi har en omfattende spredning. Mange regioner er hardt rammet, sier Tegnell.

Følg pressekonferansen fra klokken 14 øverst i saken.

– Det kan se ut som det begynner å flate seg ut, det kan være en følge av de lokale tiltakene, men det er viktig å huske at vi har en omfattende spredning.

De lokale tiltakene forlenges til 13. desember.

– På grunn av de høye nivåene, og den begynnende belastningen på helsevesenet, er det viktig å samarbeide for å flate ut kurven, sier Tegnell.

Ifølge Thomas Lindén fra Socialstyrelsen så er 441 av landets 1065 respiratorer nå tatt i bruk - 192 av de 441 pasientene er smittet med covid-19.

På spørsmål fra Sveriges Radio om flokkimmunitet, og at hver tredje Stockholm-innbygger har testet positivt for antistoffer, svarer Tegnell følgende:

– Spørsmålet om flokkimmunitet er vanskelig. Vi ser ingen tegn på immunitet i befolkningen som bremser infeksjonen akkurat nå.

Til stede er statsepidemiolog Anders Tegnell, Thomas Lindén fra Socialstyrelsen og Svante Werger fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

For en uke siden ble det forbudt med ansamlinger på over åtte personer i Sverige. Alt i helgen måtte svenske bargjester belage seg på at alkoholserveringen sluttet klokken 22.

