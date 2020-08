Siste natt på byen før det nasjonale skjenkeforbudet – politiet ber folk om å feste med måte

Fredag blir siste natt folk kan drikke alkohol på utestedene over midnatt på en stund. Oslo-politiet ber folk om å ta ansvar og å feste med måte.

– Vi forventer mange folk ute først og fremst på grunn av det gode været, da er det som regel mye folk på byen, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Mitt budskap er at folk bør feste med måte, sier han.

Fredag ble det kjent at regjeringen innfører et nasjonalt skjenkeforbud i timene etter midnatt – et forbud som trer i kraft fra og med lørdag kveld.

Dermed er fredag, natt til lørdag, siste utelivskvelden på en stund. Nesten hele landet bader i sol og godvær, og det kan ligge an til mye folk ute i gatene i storbyene.

I Oslo har politiet normal sommerbemanning, og de har ikke planlagt noen ekstra patruljer som følge av situasjonen med skjenkeforbudet. Men Kråkenes sier at han forventer at folk forholder seg til myndighetenes råd.

– Det er viktig at folk holder avstand og tar hensyn til andre mennesker, ikke bare til seg selv. Jeg håper det har gått opp for folk den siste tiden at dette ikke er over, og at folk tar smittevernrådene på alvor, sier Kråkenes.

(©NTB)