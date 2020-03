Siste nytt om korona-situasjonen i Norge

Statsrådene Monica Mæland og Bent Høie orienterer befolkningen om de siste tiltakene i koronakrisen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder den daglige pressekonferansen klokken 16.00, etter en innholdsrik fredag hvor regjeringen la frem forslag til en ny krisepakke som skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget på tirsdag.