Siste nytt om koronasituasjonen i Bergen kommune

Bergen letter på koronatiltakene som har vært gjeldene i byen siden 8. september. Nå er smittesituasjonen slik at grepet kan løsnes noe.

Siste: Bergen opphever den lokale koronaforskriften når den går ut ved midnatt.



Bergen opplever nå en nedadgående trend i antall nye smittede, og kommunen har derfor kommet frem til at en videreføring av de lokale koronatiltakene ikke lenger er hensiktsmessig.



Beslutningen kommer etter at byrådet i Bergen mandag meldte at de utsatte avgjørelsen om de strenge tiltakene som ble innført tirsdag 8. september, skal forlenges eller ikke.



- I utgangspunktet hadde vi planlagt informasjon ut mandag om smitteverntiltakene i Bergen. Byrådet velger å bruke en ekstra dag for å gjennomgå hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig fremover, sa byrådsleder Roger Valhammer i en pressemelding.

Per nå er 1428 personer i Bergen registrert som smittet av covid-19 siden 28. februar i år.