Siste nytt om koronasituasjonen i Norge: - Det er forskjellige muligheter

Skal bruke helgen

Bakrusen etter inngangen til det nye året ble stor, da statsminister Erna Solberg erklærte en sosial nedstenging i hele landet den 3. januar. Disse tiltakene skal vare til og med 19. januar, og med kun noen dager igjen til den datoen, er det knyttet spenning over om tiltakene forlenges eller ikke.

- Nå skal vi få innspill fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sånn at vi til helgen kan gå igjennom og se, sa statsminister Erna Solberg til NTB, onsdag formiddag.

Hun holder kortene tett til brystet, men åpner opp for at tiltakene kan tilpasses lokalt.

- Det er forskjellige muligheter. Det ene er at vi ser at tallene stabiliserer seg litt, og at det ikke kommer nye store utbrudd nye steder. Da kan det være at det blir mulig å gjøre geografiske endringer, sånn at ikke alt er nasjonale tiltak, fortalte statsministeren.

Vaksine-kritikk

Til tross for en tøff start på året, har Norge også kommet i gang med vaksineringen av befolkningen. Det har imidlertid ikke vært helt knirkefritt etter 2,5 uker. Kritiske røster har sagt at tempoet i vaksineringen går altfor tregt.

- Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon. Det er veldig mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris. Da er oppgaven for norske politikere å ta vare på den norske befolkningen, og da må vi gjøre det vi kan for å få tak i mer vaksine, raskere, sa Frp-nestleder Syliv Listhaug nylig til NRK.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har også utfordret regjeringens vaksinestrategi og bedt dem endre på den. Men helse- og omsorgsminister Bent Høie har stått fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommunene.

