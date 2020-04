Siste nytt om koronasituasjonen i Norge

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, finansminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Knut Arild Hareide stiller på den daglige korona-pressekonferansen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide presenterer den nye smittevernveilederen for luftfarten under dagens pressekonferanse.

- I en periode nå har det vært få som har reist. Svært få har dratt på fritidsreiser, og et fåtall har dratt på jobb. Når Norge nå åpner opp litt etter litt, vil folk begynne å bevege seg mer og mer, og presset rundt transportsektoren vil bli større, og flere vil ta fly, sier han.

Et av de viktigste rådene er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme, sier Hareide videre.

Han sier det er viktig med tilstrekkelig avstand mellom passasjerer, både på flyplassen og i lufta.

- Det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer, hvis de følger gjeldende råd, og gjennomfører kompenserende tiltak for å begrense smitte, kan helsemyndighetenes generelle råd fravikes. Det skal være ett tomt sete mellom hver hver passasjer, og det gir tilstrekkelig avstand. Det samme gjør midtgangen. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Samferdselsministeren opplyser videre at det ikke blir anbefalt å bruke munnbind og engangshansker, og at bruken av håndbagasje bør begrenses. Også matservering bør enten unngås eller deles ut på forhånd.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etter dialog med Luftfartstilsynet som har utarbeidet den egne smittevernveilederen for luftfarten.

Over 410.000 personer søkt om dagpenger, og mange har fått søknaden ferdigbehandlet, men flere venter fortsatt, det sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland under dagens pressekonferanse.

Hun opplyser at Nav nå har behandlet fem ganger så mange flere dagpengesøknader i uken enn de gjør i en normalsituasjon.

Tirsdag er 119 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus. Det er seks færre enn på mandag. Antall respiratorpasienter er 32, som er det samme som dagen før, viser tall fra Helsedirektoratet. 7.605 personer er registrert smittet, og det er 205 koronadødsfall per 28. april klokken 12.30.

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil være til stede.