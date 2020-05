Siste nytt om koronasituasjonen i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) er til stede.

Følg pressekonferansen direkte øverst i saken.

- Hvis vi beholder kontrollen over smitten skal vi åpne for mer etter 1. juni. Tallene for smittede fortsetter å falle, og vi kan gi hverandre tommel opp, innledet Høie pressekonferansen med.

- Vi åpner og flere virksomheter og tilbud, vi letter også opp på karantenetiltaktene fra 1. juni etter anbefalinger fra FHI, sa Høie videre.

