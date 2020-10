Siste nytt om koronasituasjonen i Oslo kommune

Hovedstaden strammet inn for 1,5 uke siden. Spørsmålet nå er om byrådet strammer inn ytterligere eller ikke.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 13.00 i videovinduet øverst.

28. september kom byrådsleder Raymond Johansen med beskjeden om at Oslo måtte stramme inn, fordi smittetallene i hovedstaden var alvorlige. Da hadde Johansen også blitt presset av helsemyndighetene med Bent Høie og Bjørn Guldvog i spissen.

Helseministeren og helsedirektøren ønsket svært strenge tiltak i Oslo for å få bukt med smitten, men Raymond Johansen ga tommelen med og innførte heller en slags «mellomløsning».

Fakta Fakta om koronatiltak i Oslo fra og med 28. september ↓ Dette er de nye tiltakene som byrådet innførte 28. september: * Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand. * Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser: Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. * Registrering av gjester på skjenkesteder: Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager. (Kilde: Oslo kommune)

12 dager senere er det fortsatt høye smittetall i Oslo, og spørsmålet er derfor om dagens tiltak videreføres eller at Johansen og co. velger å stramme ytterligere inn. De aller ferskeste tallene viste at det var registrert 80 nye koronatilfeller det siste døgnet, og det er en negativ utvikling for Oslo kommune.