Siste nytt om koronasituasjonen i Sarpsborg

Mellom 1000 og 1200 personer er i karantene i kommunen etter et stort smitteutbrudd.

- Fra 1. september og frem til i dag har vi hatt en stor økning på kort tid. I går hadde vi 25 smittede på en dag. Det er veldig krevende, når det kommer så mange på en dag. De kan ses i sammenheng med en muslimsk feiring her i Sarpsborg, sa kommuneoverlege Karianne Bergmann innledningsvis.



- Det er rundt 1100 personer som er i karantene. Når det gjelder barn og unge har de en mindre risiko for smittespredning enn voksne. Vi må ta forholdsregler for å hindre et enda større utbrudd, la hun til.



- Trenger ikke å avlyse

Kommuneoverlegen la til at det ikke er grunn til å avlyse arrangementer.





- Så lenge man følger smittevernrådene, er det ingen grunn til å avlyse et arrangement. Vi har fortsatt smittesituasjonen under kontroll, fortalte Bergmann. Ordfører Sindre Martinsen-Evje snakket også om at situasjonen foreløpig er under kontroll, men at de fortsatt ikke har alle detaljene fra det religiøse arrangementet som startet 21. august.

- De holdt på over en uke til det ble stoppet, men det var 170 personer søndag 30. august. Vi har mistanke om at det har vært brudd på smittevernreglene, og at kommunen dermed har politianmeldt forholdet, var noe av det ordføreren sa. Martinsen-Evje sa også at bygningen som ble brukt ikke var ferdigstilt og ikke hadde fått en godkjent søknad. - Det smerter meg at det finnes barn og unge som er i sorg. De siste dagene har det vært økende grad av hets mot det muslimske samfunnet i Sarpsborg, og det er helt uakseptabelt, sa ordføreren.

Krisestab

Sarpsborg kommune har satt ned krisestab, og vurderer tiltak forløpende. Men ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) har sagt at de ikke ønsker å stenge ned skolene.

- Smitten kommer i all hovedsak fra ett miljø, og så lenge det er situasjonen, er det ikke aktuelt å stenge ned skolene. Smittespredningen er ikke ute av kontroll, sier Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Dette er bare et av flere tema som vil bli tatt opp på dagens pressekonferanse. Det vil også bli snakket om karantener og arrangementer, eventuell anmeldelse og reaksjon fra kommunen, hets og polarisering i den offentlige debatten.