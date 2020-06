Siste nytt om koronasituasjonen i Sverige

Det ble hevdet at det er ingen grunn til at utenlandske turister har en «feilaktig oppfatning» av Sverige.

Øverst i saken kan du se hvordan svenskene ønsker å informere besøkende fra utlandet.

Det ble meldt om 77 nye dødsfall i Sverige fredag, og totalt er det 4639 dødsfall i Sverige nå. Noe som ble opplyst om like før pressekonferansen startet.

- 168.000 er døde i Europa, og Sør-Amerika opplever den største økningen. I Sverige er kurven ganske stabil. Det er ingen økning i denne gruppen, innledet Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten med.

- Det går fortsatt sakte, men sikkert nedover, sa Byfors videre.

13. juni

Det ble fortalt videre at symptomfrie personer kan reise fritt i hele Sverige, fra og med 13. juni. Smittevernhensyn gjelder fortsatt, og spesielt skal folk over 70 år vise ekstra hensyn, hvis de skal reise, fortalte Byfors.

- Vår strategi er fortsatt å flate ut kurven. Sammen kan vi bremse smitten. Vi må unnvike trengsel, holde avstand og vaske hendene, sa Byfors avslutningsvis.

295 pasienter i respirator

Det ble opplyst videre at det er totalt 295 pasienter i respirator i landet på grunn av ccovid-19.

- 11 av 21 regioner har sett en forbedring på kort sikt, fortalte Johanna Sandwall i Socialstyrelsen.

- De disponible plassene med respirator er 28 prosent på nasjonal basis. Det er første gangen vi har mer grønt enn rødt på kort sikt, la hun til.

- Informasjon

Svante Werger i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap snakket om at de er opptatt av å legge til rette for utenlandske turister i sommer.

- Det vil være informasjon for alle turister på flyplasser, togstasjoner, ferjeterminaler og andre relevante steder på sosiale medier. Vi har notert oss at det har forekommet spørsmål og uro om at turister har feilaktig oppfatning av hvordan det er i Sverige. Derfor kommer det informasjon til utenlandske besøkende. Uansett om det ligger noe i uroen eller ikke, det er viktig at alle vet hva som gjelder her, sa Werger.